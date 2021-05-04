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苗栗加強防疫 指揮中心提升到一級開設

中央社 / 苗栗縣4日電

苗栗縣政府今天宣布，縣內防疫指揮中心提升到一級開設，由苗栗縣長徐耀昌任指揮官，將提高武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫旅館查核頻率等防疫措施。

中華航空股份有限公司機師及諾富特華航桃園機場飯店群聚案，苗栗5人匡列為接觸者，陸續安排進防疫旅館居家隔離，目前健康情況良好。

苗縣府縣務會議上午決議，為防範疫情擴散，提升並落實相關防疫措施，即日起苗栗疫情指揮中心提升到一級開設，防疫旅館由每月定期查核1次改為每週1次，必要時增加不定期查核；此外，配戴口罩場域由8大場域擴大到高感染傳播風險人潮擁擠場域，如夜市、菜市場等。

徐耀昌表示，苗栗目前雖相對穩定，但防疫工作不能掉以輕心，務必嚴陣以待，要求縣府相關單位加強防疫工作，強力宣導，呼籲民眾口罩「戴好戴滿、勤洗手」，做好自我防護，也請業者善盡管理責任，配合政府防疫政策，落實實聯制、量體溫及人數控管。

防疫旅館 徐耀昌 疫情

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