快訊

比爾蓋茲夫婦離婚：世界最大「蓋茲慈善基金會」怎辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫中原商圈生意掉8成 中原大學啟動門禁管制

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
新冠肺炎疫情升溫，中原大學召開全校防疫會議，決議提高防疫層級，啟動校園樓館門禁管制措施，即日起二周內禁止校外非洽公人士進入校內各樓館，以維護師生健康。本報資料照
新冠肺炎疫情升溫，中原大學召開全校防疫會議，決議提高防疫層級，啟動校園樓館門禁管制措施，即日起二周內禁止校外非洽公人士進入校內各樓館，以維護師生健康。本報資料照

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前公布確診者足跡，包括桃園市中壢區的中原商圈，中原大學召開全校防疫會議，決議提高防疫層級，啟動校園樓館門禁管制措施，即日起二周內禁止校外非洽公人士進入校內各樓館，以維護師生健康。

中原大學表示，校園各樓館將實施「身分管制」為期二周，校外非洽公人士禁止進入各樓館，師生出入樓館則需憑證件通行。校方表示已加強校園環境清潔消毒，並持續公告最新防疫措施加強宣導，同時已要求師生進入校內各棟樓館務必佩戴口罩。

確診者曾到訪過的中原商圈生意受創，中原商圈發展協會榮譽理事長張又升表示，公布確診者足跡當晚，夜市完全看不到逛街民眾，以往連假如果天氣好，夜市幾乎滿滿人潮，但這次勞動節連假生意掉了8成，甚至有攤商等不到客人，不到10點就收攤，狀況比去年新冠肺炎剛爆發時還慘，只能靠零星的中原學生苦撐。

張又升表示，攤商現在除配合防疫戴口罩，也加強噴酒精消毒，盼市府單位幫忙宣傳，想辦法找回消費者的信心。

新冠肺炎 中原大學 疫情

延伸閱讀

二次參與防疫專機任務 八里療養院護理長賴碧蓮獲「資深典範獎」

案1129夫婦遊嘉恐釀社區破口 小鎮醫：防疫要更嚴格

本土個案咳嗽看病 永和某診所噴消停診2週

台南加強稽查防疫旅宿 4日起進醫院刷健保卡

相關新聞

影／桃園綠捷G09站明天動工 先拆中正路徵收建物

桃園捷運綠線G09站體興建工程即將明天啟動，市府捷運工程局將進行桃園區中正路的G09站建物第1階段拆除工程，至今該站體建...

竹市金城湖高蹺鴴大談戀愛 黑面琵鷺也現身

新竹市香山濕地生態資源豐富，每年3至5月是該處金城湖賞鳥季，市府指出，4至8月則是高蹺鴴的戀愛季，牠們每年群聚遷徙會在經...

疫情升溫中原商圈生意掉8成 中原大學啟動門禁管制

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前公布確診者足跡，包括桃園市中壢區的中原商圈，中原大學召開全校防疫會議，決議提高...

因應疫情 竹市宣布據點供餐不共餐、公有場館加強防疫

因應疫情發展，新竹市政府加強防疫工作，今宣布社區據點5月底前改為供餐不共餐；5月15、16日國中學測試場與交通場站、傳統...

因應國內疫情升溫 苗栗疫情指揮中心提升為一級開設

針對近來發生華航機師及諾富特防疫旅館等事件， 國內新增多起本土確診個案，苗栗縣政府上午在縣務會議宣布即日起苗栗縣疫情指揮...

電子煙納管加水站投保1千萬元 苗縣議會完成一讀

電子煙並非菸害防制法規範的菸品，苗栗縣政府草擬電子煙危害防制自治條例，比照菸害防制法菸品納管，此外，苗栗縣加水站衛生管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。