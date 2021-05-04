疫情升溫中原商圈生意掉8成 中原大學啟動門禁管制

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日前公布確診者足跡，包括桃園市中壢區的中原商圈，中原大學召開全校防疫會議，決議提高防疫層級，啟動校園樓館門禁管制措施，即日起二周內禁止校外非洽公人士進入校內各樓館，以維護師生健康。

中原大學表示，校園各樓館將實施「身分管制」為期二周，校外非洽公人士禁止進入各樓館，師生出入樓館則需憑證件通行。校方表示已加強校園環境清潔消毒，並持續公告最新防疫措施加強宣導，同時已要求師生進入校內各棟樓館務必佩戴口罩。

確診者曾到訪過的中原商圈生意受創，中原商圈發展協會榮譽理事長張又升表示，公布確診者足跡當晚，夜市完全看不到逛街民眾，以往連假如果天氣好，夜市幾乎滿滿人潮，但這次勞動節連假生意掉了8成，甚至有攤商等不到客人，不到10點就收攤，狀況比去年新冠肺炎剛爆發時還慘，只能靠零星的中原學生苦撐。

張又升表示，攤商現在除配合防疫戴口罩，也加強噴酒精消毒，盼市府單位幫忙宣傳，想辦法找回消費者的信心。