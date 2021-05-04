竹市金城湖高蹺鴴大談戀愛 黑面琵鷺也現身

新竹市香山濕地生態資源豐富，每年3至5月是該處金城湖賞鳥季，市府指出，4至8月則是高蹺鴴的戀愛季，牠們每年群聚遷徙會在經香山濕地覓食、休息，有些高蹺鴴不北返繁殖地，會選擇留在食物豐富，環境適合的小池濕地找對象繁衍。另外，近日也觀察到約50隻黑面琵鷺停棲香山濕地5天，有3隻是台灣罕見的白琵鷺，吸引不少賞鳥人士扛專業大型相機獵取精彩鏡頭。

市府產發處指出，金城湖位於香山濕地北段，有豐富的生態和底棲生物，紀錄鳥種逾300種，因金城湖有完整的林木遮避，是候鳥過境香山濕地的主要停棲點，也是北台灣重要賞鳥景點。

金城湖小池每年都會上演戀愛戲碼，今年4月已在小池觀察到數個高蹺鴴巢位。目前有數對高蹺鴴正在孵蛋，耐心觀察可以發現公鳥及母鳥會輪流孵蛋、休息覓食，團隊合作提高雛鳥孵出機率。等雛鳥孵出，還可看到罕見的親鳥翅夾雛鳥的避敵行為，也可觀賞母鳥帶小鳥覓食的療癒畫面。

產發處說，高蹺鴴羽色黑白分明，體長約40cm，有一對明顯的鮮紅長腳，慢步行走超優雅，蹲下時長腳會突出身體外面，非常逗趣，喜歡吃魚類、小型無脊椎動物、甲殼類及蝌蚪，在池塘、濕地及水田裡都能看見高蹺鴴蹤跡。

此外，4月25日有鳥友在17公里自行車道大庄段觀察到大群黑面琵鷺北返停棲香山濕地。新竹鳥會理事長陳萬方說，濕地對水鳥很重要，不僅提供棲地也提供食物，東亞候鳥遷徙路徑上黃海海域兩大濕地相繼消失，更突顯香山濕地的珍貴，提供候鳥補足能量體力北返繁殖地。