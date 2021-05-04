竹市金城湖高蹺鴴大談戀愛 黑面琵鷺也現身
新竹市香山濕地生態資源豐富，每年3至5月是該處金城湖賞鳥季，市府指出，4至8月則是高蹺鴴的戀愛季，牠們每年群聚遷徙會在經香山濕地覓食、休息，有些高蹺鴴不北返繁殖地，會選擇留在食物豐富，環境適合的小池濕地找對象繁衍。另外，近日也觀察到約50隻黑面琵鷺停棲香山濕地5天，有3隻是台灣罕見的白琵鷺，吸引不少賞鳥人士扛專業大型相機獵取精彩鏡頭。
市府產發處指出，金城湖位於香山濕地北段，有豐富的生態和底棲生物，紀錄鳥種逾300種，因金城湖有完整的林木遮避，是候鳥過境香山濕地的主要停棲點，也是北台灣重要賞鳥景點。
金城湖小池每年都會上演戀愛戲碼，今年4月已在小池觀察到數個高蹺鴴巢位。目前有數對高蹺鴴正在孵蛋，耐心觀察可以發現公鳥及母鳥會輪流孵蛋、休息覓食，團隊合作提高雛鳥孵出機率。等雛鳥孵出，還可看到罕見的親鳥翅夾雛鳥的避敵行為，也可觀賞母鳥帶小鳥覓食的療癒畫面。
產發處說，高蹺鴴羽色黑白分明，體長約40cm，有一對明顯的鮮紅長腳，慢步行走超優雅，蹲下時長腳會突出身體外面，非常逗趣，喜歡吃魚類、小型無脊椎動物、甲殼類及蝌蚪，在池塘、濕地及水田裡都能看見高蹺鴴蹤跡。
此外，4月25日有鳥友在17公里自行車道大庄段觀察到大群黑面琵鷺北返停棲香山濕地。新竹鳥會理事長陳萬方說，濕地對水鳥很重要，不僅提供棲地也提供食物，東亞候鳥遷徙路徑上黃海海域兩大濕地相繼消失，更突顯香山濕地的珍貴，提供候鳥補足能量體力北返繁殖地。
產發處指出，黑面琵鷺身長70至80公分，黃色的繁殖羽在頭上被風吹起時，更是飄逸有型的飾羽。據「2020黑面琵鷺全球同步普查」資料，全球有超過半數的黑面琵鷺在台灣渡冬，去年創新高達到2785隻，佔總體57.3%，較前年增加近16%，香港、深圳、澳門數量明顯下降，台灣儼然成為欣賞黑面琵鷺最佳地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言