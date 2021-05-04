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法官缺乏社會經驗真好騙？解析「賽鴿案」判決重點

高蹺鴴遷徙停留香山濕地 賞鳥能見育雛療癒畫面

中央社 / 新竹市4日電

每年4到8月會有大批遷徙的高蹺鴴途經新竹市香山濕地，並選擇在此停留繁殖，新竹市政府表示，目前有數對高蹺鴴公鳥與母鳥輪流孵蛋，團隊合作提高雛鳥孵出機率。

市府指出，位於香山濕地北段的金城湖，有豐富的生態和底棲生物，紀錄鳥種逾300種，因金城湖有完整的林木遮蔽，是候鳥過境香山濕地的主要停棲點，也是北台灣重要賞鳥景點。

市府產業發展處表示，香山濕地金城湖每年3至5月是賞鳥季，4到8月則是高蹺鴴的戀愛季。

產發處指出，因高蹺鴴每年遷徙途經香山濕地，除來群聚覓食與休息，都會有數十隻高蹺鴴不北返繁殖地，選擇留在食物豐富、環境適合的金城湖小池找對象繁衍後代。

產發處表示，上個月已在金城湖小池觀察到數個高蹺鴴巢位，目前有數對高蹺鴴正在孵蛋，耐心觀察可以發現公鳥及母鳥會輪流孵蛋、休息覓食，團隊合作提高雛鳥孵出機率。

產發處更表示，若持續觀察雛鳥孵出後，還有可能看到罕見的親鳥翅夾雛鳥的避敵行為，另也可觀賞母鳥帶小鳥覓食的療癒畫面。

產發處指出，高蹺鴴羽色黑白分明，體長約40公分，有一對明顯的鮮紅長腳，慢步行走超優雅，蹲下時長腳會突出身體外面，喜歡吃魚類、小型無脊椎動物、甲殼類及蝌蚪，在池塘、濕地及水田裡都能看到高蹺鴴的蹤跡。高蹺鴴雄鳥繁殖羽頭至後頸黑色，背與翼黑色有墨綠色光澤，額及身體腹面皆為白色，雌鳥頭至頸則為白色。

產發處表示，此外，近日更觀察到約50隻黑面琵鷺停棲香山濕地5天，其中還有3隻台灣罕見的白琵鷺，邀民眾到香山找尋牠們的身影，欣賞各種鳥類在此棲息的情形。

濕地 新竹 賞鳥

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