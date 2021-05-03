苗栗就業中心5日聯合徵才 21家廠商提供800個工作機會
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為正在找工作或想轉職的民眾提供現場媒合機會，5月5日上午9點至下午1點在苗栗就業中心（苗栗市中山路558號）辦理苗栗地區現場徵才活動，歡迎踴躍參加。
參與徵才的廠商，包括力晶積成、啟碁科技、冠軍建材、富田電機、智邦科技、京元電子、泰安觀止、中石化、永豐餘、年興紡織、西湖渡假村、我寧時尚、信邦電子、友聯車材、桃苗汽車(TOYOTA)、湯悅溫泉、麥世科、裕盛工業、億光電子、瑞士商格蘭富及青志金屬等21家，提供800個工作職缺。
苗栗就業中心分析，這次現場徵才6成以上的職缺，工作時間為固定日班制，不需輪班可兼顧家庭照料，非常符合二度就業婦女重返職場的需求，而現場徵才把廠商與求職者聚集在一起，創造更多互動溝通的機會，可增加媒合成功率，另現場提供職涯發展、職業訓練及創業等免費諮詢服務。
苗栗就業中心表示，為配合防疫，特別提醒求職者，活動入場需全程佩戴口罩，攜帶身分證明文件進行實名制登記，現場並將實施量測體溫及提供酒精乾洗手，如有發燒或有呼吸道症狀者，請勿進入會場。
有關更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上台灣就業通、桃竹苗分署，或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團，或電洽037-358395轉6108，及24小時免付費專線0800-777888洽詢。
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