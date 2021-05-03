苗栗頭份市最大盛事「四月八」傳承 首創青年文化爐主

苗栗縣頭份市農業社會時代最大盛事「四月八」慶典，市公所擔心逐漸失傳，今年首創「青年文化爐主」，25人聆聽導覽、田野調查，完成四月八桌遊文創，市長羅雪珠、市民代表會主席溫俊勇今天體驗，並將「傳承」的擔子交給興華高中學生，別具意義。

頭份四月八列入客庄12大節慶，今年「2021 頭份四月八 靚燈好客節」活動，第一場暖身造勢活動，今天在頭份市公所藝術館登場，副縣長鄧桂菊、縣議員陳光軒、曾玟學等人到場，興華高中表演舞蹈開場，並首創「青年文化爐主」，炒熱氣氛也饒富傳承意義。

羅雪珠表示，四月八是頭份市農業社會時期最大盛事，家家戶戶都期待，去年四月八受到疫情影響取消，今年在總爐主、各里爐主外，創設青年文化爐主，吸引25名在地學子報名參與，耆老導覽解說了解四月八的習俗與意義，文創課程及田野調查後，激盪設計四月八專屬桌遊。

頭份市公所指出，5月10日起在頭份上公園點亮巨型斗燈裝置，結合客家意象花燈，祈求疫情退散、天降甘霖，

重頭戲5月14日晚間庄神弄藝晚會，規畫精彩藝文表演，15日晚間庄神搖滾晚會，以頭份市4大庄5大廟宇的概念呈現，邀請歌手及搖滾樂團演出。

此外，民眾騎U-BIKE持「美食地圖」到公所合作的美食店家消費集滿3個章，15日晚上6點可至永貞宮晚會現場服務台，兌換紀念悠遊卡，14日晚上6點則可憑3到5月發票2張，至永貞宮晚會現場服務台兌換小花燈，1人限換1盞，都是換完為止，19日、20日永貞宮媽祖繞境頭份4大庄，歡迎鄉親「兜鬧熱」。