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影／疫情風暴影響 北曲藝術村駐演售票座減半

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台北曲藝團說唱玩國藝術表演，疫情影響，決定售票席次減半，讓民眾安心看表演。記者曾增勳／翻攝
台北曲藝團說唱玩國藝術表演，疫情影響，決定售票席次減半，讓民眾安心看表演。記者曾增勳／翻攝

華航機師疫情擴大，台北曲藝團今天上午在蘆竹區南崁兒童藝術村舉辦「崁崁兒談」說唱玩國藝術表演，團員透過相聲、說書、快板、小品形式，演出說唱藝術，參加孩子玩溜舌頭、玩語文同樂，團長葉怡均表示，疫情影響，為避免群聚和民眾疑慮，該團決定售票席次減半，讓民眾安心看表演，也讓藝術表演持續。

台北曲藝團舉辦演出說唱玩國藝術表演，團員認真邁力演出說唱十分精彩，把口說藝術變得很好玩，讓孩子來玩藝術，葉怡均說，希望讓喜愛口說藝術的孩子或一些口說發育較遲緩的孩子利用看表演，參與書籤、繞口令遊戲，幫助孩子開口說話。

也因疫情影響，參觀人數減少，北曲的桃園駐演計畫受到衝擊，葉怡均說，受到疫情影響，表演藝術團體也感無奈，繼部桃事件後，又爆發華航機師事件，日子還是要過，考量民眾疑慮，先把座位減半，讓民眾欣賞表演安心。

該團表示，藝術表演不能因此停擺，還是要如常進行，本月8日「相聲相生‧大師講堂」採取免費講座，9日「說唱玩國」售票席次減半，後續講座、志工培訓、偏鄉巡演、夏令營等，將視疫情狀況彈性調整，所有活動參加人員及演出座位，自主健康管理。

台北曲藝團說唱玩國藝術表演，疫情影響，決定售票席次減半，讓民眾安心看表演。記者曾增勳／翻攝
台北曲藝團說唱玩國藝術表演，疫情影響，決定售票席次減半，讓民眾安心看表演。記者曾增勳／翻攝

疫情 機師 華航

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