議員建議放寬敬老津貼發放條件 新竹縣府：不宜

新竹縣議員何智達今天在議會總質詢指出，他過去曾建議放寬敬老津貼領取資格，縣府日前宣布還債100億餘元，縣府財政狀況應屬良好，是否可以宣布放寬？縣長楊文科表示，會好好考慮細節，但縣府財政處及社會處都表示，考量老年人口持續成長，財政負擔只增不減，仍不宜放寬。

何智達表示，新竹縣政府敬老福利津貼實施計畫，是縣長楊文科競選時提出的政見，本屆縣長選舉擁有投票權的長者都是競選承諾對象，縣府應該將敬老津貼發放資格，從目前的2005年7月31日前設籍並繼續居住竹縣年滿65歲以上老人，改為2018年7月24日前設籍的長者即可領取。

財政處表示，縣府近2年償還債務102.47億元，其中包含償還公務預算債務50億元及自償性債務52.47億元，大部分財源均屬一次性財源，非經常性收入，且目前各項建設及社會福利負擔仍然龐大，包括10大交通建設、興建校舍及設校需求及新生兒營養補助、國中小免費營養午餐等3項社福政策等。

而去年敬老津貼發放11億多，今年預估超過11.5億元，因人口持續老化，在不放寬設籍條件情況下，2026年發放額度就已將攀升至20.73億元，且放寬條件，還會被行政院主計處扣減一般性補助款至少4000萬餘元，並喪失訂定排富機制的獎勵金。

社會處也指出，新竹縣的老人年金2011年預算為9億，今年預算卻已經擴增至11.4億，截至今年2月，在排富條款下，縣內有3萬2000多名長者可領敬老津貼，占了縣內老年人口近45%，隨著戰後嬰兒潮人口步入老年，可預期竹縣老年人口將大幅成長，若再擴大發放對象，將排擠其他福利業務推展，且照顧長者也不是只有發放津貼一種方法。