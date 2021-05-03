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議員建議放寬敬老津貼發放條件 新竹縣府：不宜

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員何智達今天在議會總質詢中提出放寬敬老津貼領取資格的議題。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員何智達今天在議會總質詢中提出放寬敬老津貼領取資格的議題。記者陳斯穎／攝影

新竹縣議員何智達今天在議會總質詢指出，他過去曾建議放寬敬老津貼領取資格，縣府日前宣布還債100億餘元，縣府財政狀況應屬良好，是否可以宣布放寬？縣長楊文科表示，會好好考慮細節，但縣府財政處及社會處都表示，考量老年人口持續成長，財政負擔只增不減，仍不宜放寬。

何智達表示，新竹縣政府敬老福利津貼實施計畫，是縣長楊文科競選時提出的政見，本屆縣長選舉擁有投票權的長者都是競選承諾對象，縣府應該將敬老津貼發放資格，從目前的2005年7月31日前設籍並繼續居住竹縣年滿65歲以上老人，改為2018年7月24日前設籍的長者即可領取。

財政處表示，縣府近2年償還債務102.47億元，其中包含償還公務預算債務50億元及自償性債務52.47億元，大部分財源均屬一次性財源，非經常性收入，且目前各項建設及社會福利負擔仍然龐大，包括10大交通建設、興建校舍及設校需求及新生兒營養補助、國中小免費營養午餐等3項社福政策等。

而去年敬老津貼發放11億多，今年預估超過11.5億元，因人口持續老化，在不放寬設籍條件情況下，2026年發放額度就已將攀升至20.73億元，且放寬條件，還會被行政院主計處扣減一般性補助款至少4000萬餘元，並喪失訂定排富機制的獎勵金。

社會處也指出，新竹縣的老人年金2011年預算為9億，今年預算卻已經擴增至11.4億，截至今年2月，在排富條款下，縣內有3萬2000多名長者可領敬老津貼，占了縣內老年人口近45%，隨著戰後嬰兒潮人口步入老年，可預期竹縣老年人口將大幅成長，若再擴大發放對象，將排擠其他福利業務推展，且照顧長者也不是只有發放津貼一種方法。

老年人口 敬老津貼 新竹 楊文科

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