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華航機師疫情擴大 桃市府續辦農遊鼓勵走出戶外

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府舉辦休閒農業業區農趣活動，蘆竹大古山野百合花季（見圖），吸引民眾欣賞野百合，接著復興桃花源繡球花季、蘆竹桃金孃花季登場。圖／蘆竹公所提供
桃園市政府舉辦休閒農業業區農趣活動，蘆竹大古山野百合花季（見圖），吸引民眾欣賞野百合，接著復興桃花源繡球花季、蘆竹桃金孃花季登場。圖／蘆竹公所提供

桃園市政府今年以各大休閒農業業區為主場推動休閒農業區農遊活動，繼大園區采色海芋季之後，蘆竹大古山休閒農業區正在舉辦野百合花季，市府農業局今天上午表示，接著5月將在復興桃花源休區舉辦山城紅花節及第一屆繡球花季、6月舉辦蘆竹第一屆桃金孃花季，市府持續舉辦戶外活動，鼓勵民眾走出戶外、面對陽光，

桃園市10大休閒農業區分散在全市8區，市府現今舉辦農遊活動，均以休閒農業區為主辦場域，市長鄭文燦充當休閒農業區活動代言人，場場主持鼓勵民眾參與，推廣農產及農事體驗，大園溪海休區彩色海芋季16天吸引150萬人參觀，蘆竹大古山野百合花季和坑子溪休區接續舉辦桃金孃花季，鄭文燦親自推廣「希望擦亮2休區招牌」。

市府農業區表示，市府今年為推動10大休區農遊活動，除2月疫情影響龍潭魯冰花節暫停舉辦之外，今年規畫9項休農遊活動，大園彩色海芋季之後，蘆竹大古山野百合花季舉辦，吸引民眾出遊，接著復興山城花節及第一屆繡球花季開鑼、下月桃金孃花季開辦，要求民眾戴口罩、消毒量體溫規範下，持續舉辦戶外農遊活動，鼓勵民走出戶外。

桃園市政府舉辦休閒農業業區農趣活動，蘆竹大古山野百合花季（見圖），吸引民眾欣賞野百合，接著復興桃花源繡球花季、蘆竹桃金孃花季登場。圖／蘆竹公所提供
桃園市政府舉辦休閒農業業區農趣活動，蘆竹大古山野百合花季（見圖），吸引民眾欣賞野百合，接著復興桃花源繡球花季、蘆竹桃金孃花季登場。圖／蘆竹公所提供

野百合 海芋 鄭文燦

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