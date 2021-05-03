「一條水管救世界」 台水前董座：沒想到價值這麼快顯

經濟部日前在臉書貼出「一條水管救世界」的故事，表示因為有「桃竹幹管」，讓石門水庫可以支援新竹用水，否則新竹的水庫早就空了，新竹科學園區沒有水用，全世界的科技產業都受波及。時任台灣自來水公司董事長的郭俊銘今指出，這是前瞻基礎建設最有價值的一項投資，只是完全沒有料到，這條水管的價值那麼快就突顯出來。

經濟部在臉書上說，這一條管線全長26公里，原本要今年6月才完工。但水利署去年就預期水情嚴峻，與台水公司趕工拚進度，讓桃竹幹管2月初就完工通水，目前已經送水1757萬噸，現在新竹寶山、寶山第二水庫只有213萬噸，也就是說，若沒有這條管線，水庫真的會空庫。因此要感謝所有施工人員，連過年假期都在趕工，他們跟時間賽跑、克服種種地質難題，完成這項重要水利建設，也是各種護國群山產業背後，最關鍵的支柱。

郭俊銘回憶說，這條20萬噸從桃園送水到新竹的專管，是他當台灣自來水公司董事長任內推動，這是民進黨執政推出的新政策，以前自來水公司的中長期計畫沒有這一項。

他回憶，當年他發現新竹的用水吃緊，台積電等竹科廠商已有載水使用情形，因此他想到藉由向台北自來水事業處買水供應新北地區，好把石門水庫的水省下，再以興建專管方式由石門水庫供水給新竹。

他說，但興建這條專管得花上30億元，因此他在2016年11月中旬去拜訪台積電董事長張忠謀，希望他能夠同意漲水價，因為台水公司沒有這個預算，張忠謀一口答應。隔年全國科學園區理事長沈國榮邀蔡英文總統去竹科座談，要求把它納入前瞻計畫。接著行政院長賴清德上任，找他進去行政院開了4次會議，評估全國各地可能的缺水風險，同意將桃竹幹管納入前瞻基礎建設。