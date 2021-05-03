5層樓可眺望海岸線 竹市大坪頂新納骨塔明年完工

新竹市大坪頂三座納骨塔位使用率已達9成，經竹市研議，決定新建第四座納骨塔，以「清水模」設計出五層樓的建物，室內採無梁柱工法，讓空間更通透、寬廣，再搭配天井、斜牆設計，打造採光、通風十足空間，目前進度已達6成，預計在明年完工，屆時可提供約4萬5000個塔位，讓先人有優雅的長眠環境。

十彥建築師事務所建築師林彥穎說，新建納骨塔顛覆傳統，去除過往過度裝飾，納骨塔斜牆宛如荷花瓣層展開，再搭配天井，讓生命三大元素光、空氣、水在此不斷循環，象徵永恆意義，簡樸材質也讓人思考生命意義。

新竹市大坪頂納骨塔新建工程已獲2019國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，工程自2019年開工，民政處指出，大坪頂納骨塔新建工程考量坐向及位置，坐落方向可見沿海景觀，更配合新竹多風條件外牆採斜切角設計，室內有大量採光、通風且不陰森。

新建納骨塔延續自然環境風格，透過興建廊道、綠美化、淺水池，讓園區宛如公園。除納骨設施，在三、四樓也設計觀景陽台、觀景平台，提供家屬民眾散心懷念的良好空間。另外，新建納骨塔將不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。

民政處表示，目前大坪頂共計有華藏、華嚴、通天三座納骨塔，總容納量約為10萬餘個塔位，截至今年3月底，大坪頂剩餘的骨灰(骸)塔位為1萬6369個，未來新的納骨塔啟用後會配合竹市環保自然葬園區詠生樹，可舒緩塔位不足壓力。