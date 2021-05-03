快訊

空腹吃「5類食物」會胖、血糖失控！ 吐司、豆漿、香蕉都上榜

確診者到過永和！永平國小校慶急喊卡 將全校消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣獲前瞻補助8050萬 婦幼館將增建、新設3處公托據點

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣婦幼館二樓增建工程將重新盤點服務空間，建置全新的托育資源中心空間設備，發展為日間早療托育機構。記者陳斯穎／攝影
新竹縣婦幼館二樓增建工程將重新盤點服務空間，建置全新的托育資源中心空間設備，發展為日間早療托育機構。記者陳斯穎／攝影

為減輕年輕家長育兒負擔、布建友善育兒環境，新竹縣政府爭取福部前瞻計畫「少子化友善育兒空間建設計畫」，獲核定補助經費8050萬元，將用於新竹縣婦幼館二樓增建，規畫打造縣內第一所日間早療托育機構，及新設3處公設民營托嬰中心，並充實目前興建中的綜合社會福利館內部設施，讓新竹縣育兒環境再升級。

縣府社會處指出，新竹縣婦幼館啟用至今已38年，設有家庭教育中心、家庭福利服務中心、托育資源中心和社會處兒少保護辦公室，二樓增建工程將重新盤點服務空間，建置全新的托育資源中心空間設備，擴大婦女和新住民社會福利資源，發展為日間早療托育機構，預計今年底完成規畫設計。

新增的3處公共托育設施據點則分別位於竹北市福德街老人文康中心、竹東鎮富榮街頭重社區及新豐鄉松柏社區活動中心2樓，預計各收托30名0至2歲嬰幼兒，預計明年啟用。

另外，目前施工中的竹東國小社區公共托育家園、新埔社區公共托育家園及綜合社會福利館，也都將利用這次補助的經費充實內部規畫與設施。2處公共托育家園預計明年6月就可啟用；社福館規畫地上第1層為公設民營托嬰中心，2、3樓是親子夢想館，4樓為竹北家庭福利服務中心，5樓則為北崙里社區活動中心，預計明年下半年啟用。

社會處長李國祿表示，上述7處公共托育據點完工後，可讓新竹縣明年底新增140名收托名額，還有各類型主題親子館，用實際福利服務據點全面照顧縣民。

托育 新竹 親子

延伸閱讀

高雄「輝姐食堂」開課 新住民用佳餚關愛社區長輩

竹縣鼓勵多講客語 希望提升認證通過率及營造客語環境

竹縣頭前溪北岸高灘地 親子共融式遊戲場明年10月完成

竹縣總量管制國中 新生28至30日網路、5月1日現場報到

相關新聞

5層樓可眺望海岸線 竹市大坪頂新納骨塔明年完工

新竹市大坪頂三座納骨塔位使用率已達9成，經竹市研議，決定新建第四座納骨塔，以「清水模」設計出五層樓的建物，室內採無梁柱工...

竹縣獲前瞻補助8050萬 婦幼館將增建、新設3處公托據點

為減輕年輕家長育兒負擔、布建友善育兒環境，新竹縣政府爭取福部前瞻計畫「少子化友善育兒空間建設計畫」，獲核定補助經費805...

苗縣國土計畫 因地制宜創多贏

苗栗縣國土計畫出爐，因地制宜建議後龍、通霄、卓蘭、泰安、西湖5年內優先辦理鄉村地區整體規畫改善，並以西湖鄉示範，至於飲用...

竹市推光復路綠門戶 拆天橋建綠廊

新竹市建功路橋使用率低，加上清華大學轉運站空間老舊，引起詬病，市府和清大將推動「光復路綠門戶計畫」，由國家文藝獎得主建築...

新豐海岸做護岸工程 有助藻礁生長

新竹縣新豐沿海遭傾倒有毒事業廢棄物20年，挨批「最毒海岸線」，縣府花2年清完，護岸工程下月完工，當地還有台灣分布最南端的...

桃園桐花祭今辦野餐日 300人參加口罩不離身

2021桃園客家桐花祭今天在大溪區康莊休閒農業區舉辦音樂野餐日，約300人共襄盛舉，正值防疫期間，參與民眾除了用餐。都戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。