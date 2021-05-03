竹縣獲前瞻補助8050萬 婦幼館將增建、新設3處公托據點

為減輕年輕家長育兒負擔、布建友善育兒環境，新竹縣政府爭取福部前瞻計畫「少子化友善育兒空間建設計畫」，獲核定補助經費8050萬元，將用於新竹縣婦幼館二樓增建，規畫打造縣內第一所日間早療托育機構，及新設3處公設民營托嬰中心，並充實目前興建中的綜合社會福利館內部設施，讓新竹縣育兒環境再升級。

縣府社會處指出，新竹縣婦幼館啟用至今已38年，設有家庭教育中心、家庭福利服務中心、托育資源中心和社會處兒少保護辦公室，二樓增建工程將重新盤點服務空間，建置全新的托育資源中心空間設備，擴大婦女和新住民社會福利資源，發展為日間早療托育機構，預計今年底完成規畫設計。

新增的3處公共托育設施據點則分別位於竹北市福德街老人文康中心、竹東鎮富榮街頭重社區及新豐鄉松柏社區活動中心2樓，預計各收托30名0至2歲嬰幼兒，預計明年啟用。

另外，目前施工中的竹東國小社區公共托育家園、新埔社區公共托育家園及綜合社會福利館，也都將利用這次補助的經費充實內部規畫與設施。2處公共托育家園預計明年6月就可啟用；社福館規畫地上第1層為公設民營托嬰中心，2、3樓是親子夢想館，4樓為竹北家庭福利服務中心，5樓則為北崙里社區活動中心，預計明年下半年啟用。

社會處長李國祿表示，上述7處公共托育據點完工後，可讓新竹縣明年底新增140名收托名額，還有各類型主題親子館，用實際福利服務據點全面照顧縣民。