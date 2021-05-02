剛閃過一隻貓天外又飛來一隻貓 撞擋風玻璃成蜘蛛網

一輛休旅車昨天行經苗栗縣大湖鄉大南村苗62線，才閃過馬路上一隻貓，另一隻橘貓從天而降、撞及車子前擋風玻璃，瞬間裂成蜘蛛網，受理報案警員半信半疑，查看行車紀錄器，發現「這是真的」，全案暫依交通事故處理。

警方調查，周姓男子昨開車要到苗栗縣泰安鄉雪見遊憩區旅遊，上午9點多途經苗栗縣大湖鄉大南村大南勢時，突然聽見「喵」一聲，右方鐵皮屋頂一隻貓跳下，撞擊車前擋風玻璃右下角，頓時破裂成蜘蛛網狀，周男報案表示剛閃過一隻貓，沒想到另一隻貓從天而降，真的很倒楣。

大湖警察分局大湖派出所處理警員李亦甯也相當驚訝，行車紀錄器確實錄到天外飛來一隻貓撞擊，一些貓毛還沾黏在車身，他認為轄區確實常有動物出沒，但從天而降的貓造成交通事故，還真的第一次碰到。

警方受理報案，惹禍的貓兒早已不見蹤影，無法確認是否有飼主，如果有飼主，將追查毀損等責任；大湖派出所所長郭忠儒也呼籲，民眾若有飼養家貓或家狗應該加以監控、管制，避免亂竄造成危險。