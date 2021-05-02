桃園桐花祭今辦野餐日 300人參加口罩不離身

2021桃園客家桐花祭今天在大溪區康莊休閒農業區舉辦音樂野餐日，約300人共襄盛舉，正值防疫期間，參與民眾除了用餐。都戴口罩保護自身健康。活動與美食業者合作推客家餐盒，有「客家鹹豬肉拌飯」、「桔子醬烤雞彩虹飯糰」等客家好味道，客家局長黃傅淑香也化身美食評鑑家，搶鮮品嘗客家餐盒，給出大大好評，也提醒大家野餐後走上十一指古道賞桐。

黃傅淑香表示，桐花五月雪在台灣多處山林盛開，今年桃園客家桐花祭主打山林生態，另有為親子族群設計的「桐學上客趣」、「桐花唸謠發表會」、「油桐製物所展覽」等，今年也補助桃園32個社團辦理桐花祭系列活動。

大溪區4月24日至5月2日週末假日，分別有大嵙崁文教基金會舉辦的大溪永福龍山寺古道賞桐活動、桃園市仁美關懷協會「仁人遊桐花 美食饗宴Day」及康莊休閒農業發展協會「百年客家農村-實境解謎探索計畫」親子活動，希望能吸引賞花人潮，行銷地方產業。