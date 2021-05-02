徐耀昌拜媽祖祝壽 祈求普降甘霖

苗栗縣中港媽祖文化協會今天在竹南慈裕宮舉辦親子DIY環保燈籠活動，縣長徐耀昌與鄉親同樂；在媽祖聖誕前夕，徐耀昌虔誠參拜祝壽，並遵循習俗鑽轎腳祈福，祈求普降甘霖早日解除旱象。

竹南慈裕宮又稱中港媽祖宮，與北港朝天宮、東港朝隆宮並稱台灣3媽祖，創建於明朝永曆6年（1658年），1985年內政部認定第3級古蹟。中港媽祖文化協會10多年來，農曆春節到元宵期間在慈裕宮舉辦親子DIY燈籠活動，增添年節喜氣，也增進家庭親子和諧，今年因疫情影響延至今天辦理，吸引大批親子參加。

徐耀昌由苗栗縣議員張佳玲、慈裕宮管理委員會主委陳萬典等人陪同參拜，向媽祖祝壽，也祈求國泰民安、風調雨順，天佑苗栗、天佑台灣，他也對今年設計大紅色、粽子造型的燈籠，覺得意涵「包中」的吉利，顏色又相當討喜。