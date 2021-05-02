快訊

晶片荒燒不停！華府智庫：陸恐侵台奪下「護國神山」台積電

台中姊弟亡今晚送肉粽送煞經小希臘引恐慌！急改路線

徐耀昌拜媽祖祝壽 祈求普降甘霖

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（前排右二）今天到慈裕宮拜媽祖祝壽，鑽轎腳祈福，祈求普降甘霖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（前排右二）今天到慈裕宮拜媽祖祝壽，鑽轎腳祈福，祈求普降甘霖。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣中港媽祖文化協會今天在竹南慈裕宮舉辦親子DIY環保燈籠活動，縣長徐耀昌與鄉親同樂；在媽祖聖誕前夕，徐耀昌虔誠參拜祝壽，並遵循習俗鑽轎腳祈福，祈求普降甘霖早日解除旱象。

竹南慈裕宮又稱中港媽祖宮，與北港朝天宮、東港朝隆宮並稱台灣3媽祖，創建於明朝永曆6年（1658年），1985年內政部認定第3級古蹟。中港媽祖文化協會10多年來，農曆春節到元宵期間在慈裕宮舉辦親子DIY燈籠活動，增添年節喜氣，也增進家庭親子和諧，今年因疫情影響延至今天辦理，吸引大批親子參加。

徐耀昌由苗栗縣議員張佳玲、慈裕宮管理委員會主委陳萬典等人陪同參拜，向媽祖祝壽，也祈求國泰民安、風調雨順，天佑苗栗、天佑台灣，他也對今年設計大紅色、粽子造型的燈籠，覺得意涵「包中」的吉利，顏色又相當討喜。

5月4日（農曆3月23日）是媽祖聖誕，慈裕宮籌備慶祝，並在廟前備妥神轎讓信眾鑽轎腳祈福，徐耀昌不免俗地排隊鑽過轎腳祈福，然後轉發廟方準備的「福牛迎春」福袋贈送給鑽轎腳的信眾，不少鄉親拿到福袋後還要求合影留念，互動熱絡。

苗栗縣長徐耀昌今天到慈裕宮拜媽祖祝壽，鑽轎腳祈福，祈求普降甘霖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌今天到慈裕宮拜媽祖祝壽，鑽轎腳祈福，祈求普降甘霖。圖／苗栗縣政府提供

媽祖 徐耀昌 親子

延伸閱讀

取之社會用之社會 竹南龍鳳宮發放獎助學金46萬元

母親節快樂 竹南鎮表揚模範母親及孝行楷模

苗栗終身學習111 老人不用天天在家吃飯配電視

影 ／世界閱讀日借書送玫瑰花 縣長爺爺為小朋友說故事

相關新聞

桃市3局處聯手 手作康乃馨募發票助身心障礙者

桃園市桃園區愛買前廣場今舉辦「漂亮媽咪好馨情2021母親節歡慶活動」，副市長高安邦、警察局長陳國進和地方稅務局長姚世昌等...

桃園大古山野百合花季賞花農趣 鄭文燦：戶外活動繼續

桃園市長鄭文燦今天上午主持蘆竹區2021大古山野百合花季農趣市集開市，他到每一擺攤市集參視、掏錢購買休閒農業區在地有機蔬...

星空下花卉餐桌音樂會 南庄花卉節浪漫登場

觀光局參山國家風景區管理處主辦南庄花卉節昨天起跑，晚間在栗田庄民宿舉辦「花卉音樂饗宴」，50多名遊客在星空下體驗花卉布置...

取之社會用之社會 竹南龍鳳宮發放獎助學金46萬元

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮秉持取之社會、用之社會理念，運用部分香油錢，今年連續第5年發放獎助學金，並擴大到國中、高中學生，今天...

藍綠選市長齊下田種西瓜 鄭文燦：選市長如種瓜得瓜

桃園市府今天上午在大園溪海休閒農業區舉辦「來鄉下種西瓜」活動，市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝率員與民眾一起下田示範種西瓜，...

苗議長「帽子人生」祈雨 戴藺草帽直到旱象解除

台灣遭逢56年來最大乾旱，祈求天降甘霖幾成全民運動，苗栗縣議會議長鍾東錦日前因不慎撞傷頭，第一次戴帽子全程參加公開活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。