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桃市3局處聯手 手作康乃馨募發票助身心障礙者
桃園市桃園區愛買前廣場今舉辦「漂亮媽咪好馨情2021母親節歡慶活動」，副市長高安邦、警察局長陳國進和地方稅務局長姚世昌等人親手摺出康乃馨，為桃園市美好社會福利基金會募發票，發票兌換獎金將用於幫助身心障礙者改善生活。
此次活動由聯合報系、桃園市警局、地稅局、政風處和北區國稅局合辦，串聯局處特色，設計出內容豐富的闖關活動，同時也藉由活動宣導反貪、反毒、反酒觀念，讓參與民眾了解手機報稅、查繳地價稅和雲端發票的便利性。
高安邦、陳國進和姚世昌等人也與手作老師一起用紙摺出康乃馨，為全天下的母親獻上祝福感恩，也祝福桃園平安度過疫情。另外，手作康乃馨也結合捐發票公益活動，短短數小時募集超過500張發票，疫情當下，民眾愛心更顯珍貴。
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