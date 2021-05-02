桃市3局處聯手 手作康乃馨募發票助身心障礙者

桃園市桃園區愛買前廣場今舉辦「漂亮媽咪好馨情2021母親節歡慶活動」，副市長高安邦、警察局長陳國進和地方稅務局長姚世昌等人親手摺出康乃馨，為桃園市美好社會福利基金會募發票，發票兌換獎金將用於幫助身心障礙者改善生活。

此次活動由聯合報系、桃園市警局、地稅局、政風處和北區國稅局合辦，串聯局處特色，設計出內容豐富的闖關活動，同時也藉由活動宣導反貪、反毒、反酒觀念，讓參與民眾了解手機報稅、查繳地價稅和雲端發票的便利性。