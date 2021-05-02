桃園大古山野百合花季賞花農趣 鄭文燦：戶外活動繼續
桃園市長鄭文燦今天上午主持蘆竹區2021大古山野百合花季農趣市集開市，他到每一擺攤市集參視、掏錢購買休閒農業區在地有機蔬菜、產品，農民紛紛感謝，鄭文燦表示，現今疫情挑戰，包括社區防線、每個環節都要守住，大家努力一定可以度過疫情，桃園戶外活動繼續推動，希望民眾走出戶外、面對陽光，體驗農趣，促進農業活絡。
蘆竹區大古山野百合花季活動，今年以「農趣‧Outdoo」為主題，選在山腳集會所周邊農田辦理，今天起至31日為止，目前百合花開達80% ，展區配合網美打卡裝置，市府將賞花、農事體驗、市集、不插電音樂會等多項互動式表演，也有百元農產品競標、小鹿拍照等活動，歡迎民眾5月底之前，走訪大古山休閒農業區進行農事體驗。
鄭文燦表示，大園彩色海芋季16天吸引150萬人參觀之後，大古山野百合花季提供市民花區散步、聽音樂的品質很高，希望5月母親節，把大古山、坑子溪2大休閒農業區招牌擦亮，大家一起體驗農遊樂趣，桃園戶外活動會繼續推動，歡迎市民走出戶外，前往大古山休區遊趣，100元可買很多在地有機蔬菜、有機產品，當作伴手禮。
蘆竹人口成長很快，已增加至16.7萬人，山鼻重畫區、山腳新市鎮是下一個亮點，機捷大道、坑子溪步道相繼完工很漂亮，桃林鐵路活化也爭取到南山路到海湖逾10公里預算，加上南崁溪、綠帶整治完成，今年綠色生活悠游節決定照常在蘆竹舉辦，歡迎民眾走出戶外遊樂。
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