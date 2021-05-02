星空下花卉餐桌音樂會 南庄花卉節浪漫登場

觀光局參山國家風景區管理處主辦南庄花卉節昨天起跑，晚間在栗田庄民宿舉辦「花卉音樂饗宴」，50多名遊客在星空下體驗花卉布置餐桌，料理融入「文化入菜」、「在地食材」與「季節限定」等特色，伴著不插電吉他重唱組合、古典弦樂重奏，遊客直呼浪漫極了。

參山處代理處長曹忠猷、農委會水土保持局台中分局長邱啟芳、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉觀光產業協會理事長劉月梅，及竹竹苗區域觀光聯盟副總召鄭建宏等人，到場參與花卉饗宴，都大為肯定，也有期許，透過花卉裝置藝術與旅遊行銷結合，帶動地方觀光產業發展，打造南庄生態觀光旅遊意象。

曹忠猷表示，花卉音樂餐桌融入南庄多元族群文化特色、豐富的生態資源及生活風貌，以在地小農物產與主廚嚴選食材，展現豐富多元而有層次的味覺特性，延續國際慢城的小鎮故事，同時讓來到南庄花卉節的旅客們在賞花之餘，能更加了解在地文化。

遊客李小姐說，今天的花卉餐桌菜色不僅燈光美、氣氛佳，料理也相當美味，連菜名也都別具巧思，更特別的是用餐環境周邊，布置繽紛美麗的花卉造景，氣氛真是浪漫極了！白天在南庄老街欣賞美麗的花卉造景藝術，晚上又能體驗精彩的花卉餐桌盛宴，難得的旅遊經驗。