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取之社會用之社會 竹南龍鳳宮發放獎助學金46萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮舉辦「媽祖祈福傳香文化節」系列活動，頒發獎助學金給竹南鎮學子。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮舉辦「媽祖祈福傳香文化節」系列活動，頒發獎助學金給竹南鎮學子。記者范榮達／攝影

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮秉持取之社會、用之社會理念，運用部分香油錢，今年連續第5年發放獎助學金，並擴大到國中、高中學生，今天共有12校、202人受獎，縣長徐耀昌、龍鳳宮主委立委陳超明等人到場頒發，讓學子備感受到重視。

農曆3月23日媽祖聖誕將屆，竹南后厝龍鳳宮舉辦「媽祖祈福傳香文化節」系列活動慶祝，其中頒發獎助學金給竹南鎮學子，今年發放的對象從國小，擴大到國中、高中，126名國小學童各獲2000元獎助學金，76名國中、高中學生則獲3000元，共發出46萬元。

現場結合多個弱勢團體表演活動，許多受獎學生由家長陪同參加，氣氛熱絡溫馨，徐耀昌、陳超明等人逐一發給學子，徐耀昌感謝廟方對社會公益的付出，及對學子的關懷和協助，他並勉勵學子懷著感恩的心，除了祈求媽祖保佑，自己也要奮發向上、努力學習，未來成為有用的人，有能力時也能回饋地方。

竹南后厝龍鳳宮表示，往年辦理獎助學金，除了有學校聯合受獎學生自發性寫感謝函，有家長也會陸續到宮裡表達感謝，今年首次擴大發放到國、高中，有國中學生因而延續受獎，特別向龍鳳宮致上感謝之意，表示獎金做為補貼家用，繼續努力讀書。

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