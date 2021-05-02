藍綠選市長齊下田種西瓜 鄭文燦：選市長如種瓜得瓜

桃園市府今天上午在大園溪海休閒農業區舉辦「來鄉下種西瓜」活動，市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝率員與民眾一起下田示範種西瓜，藍綠有意角逐明年市長人選均到場種西瓜體驗農事，鄭文燦表示，他去年種6顆大西瓜拍得50萬元，所得捐給鄰近育幼院，今年決定種20顆可拍賣多一點。他進而意有所指說，如同選市長，想要大西瓜要懂得種、懂得收，「現在沒種怎麼會有收成」。

大園溪海休閒農業區西瓜節「來鄉下種西瓜」活動，鄭文燦、邱奕勝及市府首長、市議員及民眾400多人參加，民進黨有意參選桃園市長初選的鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾、鄭運鵬4人及國民黨有意參選市長的邱奕勝等人，均下到農田種西瓜，希望「種瓜得瓜」，鄭文燦以「老手」當場提供經驗示範指導種西瓜方法，他說這種南瓜接枝西瓜藤的要訣是「一藤一瓜」，貼近地面、不要壓根，讓西瓜長得好。

鄭文燦說，大園著名農產，西瓜、香瓜、地瓜和蕎麥「三瓜一麥」，溪海休區適合種花，他當市長以來推動花彩節、彩色海芋季，推動種西瓜，讓市民親身體驗農事樂趣，下鄉種西瓜為期3個月，花1200元可種5株西瓜苗、再加2個DIY農遊課程，還可上網生長情形，大約7月底即可收成親手種的西瓜，種5顆保證3顆收成，民眾隨時可來看。

他在現場看到藍綠有意參選市長的邱奕勝、鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾、鄭運鵬都到齊，鄭文燦借種西瓜意有所指表示，「種瓜得瓜、種豆得豆」，要選市長的人也一樣，想要大西瓜，現在沒種怎麼會懂得收成。