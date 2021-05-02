苗議長「帽子人生」祈雨 戴藺草帽直到旱象解除

台灣遭逢56年來最大乾旱，祈求天降甘霖幾成全民運動，苗栗縣議會議長鍾東錦日前因不慎撞傷頭，第一次戴帽子全程參加公開活動，久旱不雨的苗栗縣飄起小雨，接連第2、第3天都下雨，因此他決定從善如流要經常載帽子，「 帽子人生」直到旱象解除。

鍾東錦4月26日不慎頭頂撞到座車電視，傷口縫了7針，隔天參加參山國家風景區管理處的南庄花卉節開幕儀式，他全程都載帽子，他請鄉親不要見怪，也提醒注意安全，他戴帽子是為了遮醜，且如果下雨，也避免傷口被雨淋，未料，當天儀式中途就下雨，且苗栗地區接連4月28日、29日都有雨。

有友人因此開玩笑，鍾東錦載帽子跑行程那天就開始下雨，因此他決定從善如流，經常性要戴帽子，直到旱象解除為止，而且所戴的帽子是苗栗縣苑裡藺草編，味道很香，技術款式也不錯，也算是為苑裡藺草打廣告。

另，公館各界昨天也在公館五穀宮辦理祈雨法會，立委徐志榮、農田水利署苗栗管理處長謝福弘、縣議員孫素娥、公館鄉長曾美露、鄉民代表會主席劉冠霆，及公館鄉農會總幹事古雪雲等人都到場，還有鄉親發心巷參與，昨天上午8點到下午4點多誦經，祈求五穀神農大帝保佑，早日天降甘霖。

苗栗市天雲廟主祀玄天上帝，玄天上帝管水的，今年農曆3月初3（國曆4月14日）聖誕，苗栗縣長徐耀昌當天率縣府團隊，「三獻禮」獻花、獻果、獻金箔祝壽，並上香祈求保佑天降甘霖，以紓解旱象，恢復正常供水。

此外，台灣高山地區也缺水，尤其山區水源點滴皆不易，雪山翠池只剩下一灘淺水，雪霸國家公園管理處指出，山友自己背水及規畫用水計畫最實際，臉書社團並號召山友把「雨神」稱號的友人一起帶上山，集氣為台灣祈雨。