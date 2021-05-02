改善偏鄉交通 竹縣十大交通建設2工程獲核定補助6億

為改善交通，新竹縣政府推動十大交通建設，其中五峰鄉122線及橫山鄉120線路拓寬改善2項工程，近日獲中央核定補助建設經費共6.17億元，縣府工務處表示，2項工程都屬偏鄉地區道路及通往尖石、五峰的重要道路，縣府將儘速辦理後續工程設計、用地徵收、工程發包、施工等作業，力拚明年順利動工。

工務處表示，縣道122線的南清公路是五峰鄉主要聯外道路，也是進入清泉風景區，造訪張學良故居、三毛故居、清泉吊橋及溫泉等景點的主要道路，但在43.5公里處路段狹窄又彎繞，颱風豪雨常發生落石及土石流，造成當地居民及遊客出入不便。

道路改善工程獲中央核定總經費3.9億元，是五峰鄉歷年規模最大的補助工程，將採道路截彎取直方式，增設跨越坑溝的新橋，並配合現況地形，適度抬升引道縱坡，新闢橋梁長約235公尺、橋寬10公尺，採雙向兩車道配置，目前已進入基本設計及地質鑽探調查作業，預計6月中提出基本設計計畫及審查，預計明年動工、2023年完工。

橫山鄉縣道120線則是連結內灣及尖石地區最主要路徑，現況路幅較窄，僅雙車道，道路容量不足且線型不佳，每逢假日觀光人潮湧現導致交通壅塞，不僅影響住民生活，更是影響旅遊品質。

為解決內灣老街交通瓶頸，縣府計畫拓寬縣道120線23.6到24.85公里處，也就是橫山永豐橋到內灣大橋的路段，全長約1.2公里，將路幅由10至12公尺雙向兩車道，拓寬為16公尺的雙向四車道。