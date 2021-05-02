竹市推「光復路綠門戶」拆天橋打造1公里門戶綠廊

新竹市光復路連接國道1號交流道及科學園區，為重要交通要道，為全面改善該區老舊景觀，市府攜手清華大學推動「光復路綠門戶計畫」，獲中央核定總經費近1億元，由國家文藝獎得主建築師黃聲遠操刀，陸續規畫在清大周遭環境、降低校園圍牆，拆除年代久遠的建功路天橋，重建清大轉運站老舊空間，並沿線打造1公里長綠廊，預計今年10月動工，明年11月完工。

市府交通處指出，公道五路與光復路是竹市兩大門戶，都是往返交流道重要通道，去年完成公道五路迎賓景觀工程，今年4月獲內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」核定總經費9700萬元，接續推動「光復路綠門戶計畫」，將沿清大圍牆設計1公里長綠廊，於清大街角設置開放廣場、降低部分圍牆、新設透空圍籬增加穿透性，連接清大校內的幽靜林蔭與大草皮。

計畫也包括拆除建功路天橋，改善清大轉運站空間，延長避車彎、擴大停等空間，讓光復路車流更加順暢，同時也重整候車棚架、售票設施及公廁，結合周邊已拆除的清大老郵局空地，創造具林蔭的舒適寬闊空間。

針對清大校園內部，將拆除北校門部分圍牆，擴大步行空間及校門廣場，並遷移機車棚位置，新設生活廣場，新種喬木，種植耐陰植物與清爽草坡及設置透水鋪面；夜間將採溫和、低調線狀光源，搭配大樹的投影燈及高矮相間的景觀燈。

交通處說，光復路綠門戶計畫源自清大改善校門景觀提案，校方配合市府規畫團隊設計理念，積極與師生溝通，將舉辦說明會、收集各方意見提供規畫團隊。