苗栗縣國土計畫公告 縣府：計畫因地制宜創多贏

苗栗縣國土計畫出爐，因地制宜建議後龍鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、泰安鄉、西湖鄉5年內優先辦理鄉村地區整體規畫改善，並以西湖鄉示範，至於飲用水水源水質保護區範圍南庄鄉、獅潭鄉10處聚落、52.68公頃，畫設為農業發展地區第4類，容許低度開發利用，創造多贏局面。

內政部今年4月15日核定苗栗縣國土計畫，縣府於4月30日辦理公告及公開展覽，畫設國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區，及城鄉發展地區，縣府並啟動國土功能分區及分類畫設作業，預計2025年4月30日前公告國土功能分區圖，屆時國土計畫法將全面上路。

縣府工商發展處處長黃智群表示，國土計畫有助於管理非都市土地，因地制宜的土地管制規定，並合理的資源分配，例如全縣鄉村地區共141處、497.45公頃，其中有60處人口具一定規模，但公共設施服務亟待改善，基本生活保障不足，且因應氣候變遷，易受災害衝擊。

國土計畫建議頭份市、苗栗市等9鄉鎮市，應優先推動鄉村地區整體規畫，其中，西湖鄉、後龍鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、泰安鄉5地建議5年內辦理，西湖鄉當示範，就居住、交通及公共服務等面向盤點及規畫，整合資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向協助改善。

另外，南庄鄉、獅潭鄉地處飲用水水源水質保護區，以南庄鄉為例，若依通案性畫設原則，全鄉列入國土保育地區第1類比例近9成，對地區土地利用衝擊極大，原住民聚居已是既成的事實，考量公益性、合理性等方面，檢視南庄鄉9處、獅潭鄉1處集居聚落，優先畫設農業發展地區第4類，不過，土地利用仍應符合飲用水管制條例等相關規定。