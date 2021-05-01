大專青年公部門暑期工讀 苗縣府提供60個名額

苗栗縣政府申請勞動部就業安定基金補助辦理今年大專青年學生公部門暑期工讀計畫，將提供設籍縣內並就讀國內大專院校的在學生60名工讀機會，縣府歡迎符合資格的學子報名，藉暑期工讀進行職業或職涯體驗，加強專業知能並提升自我競爭力，未來在多變的職場能順利就業並適應職場環境。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，行政院主計總處去年度的人力資源調查統計年報，苗栗縣15至24 歲勞動參與率約33%；25至 44歲為89.8%，顯示縣內青年人口擁有極高的勞動參與率，為使青年步入職場順利接軌及勞動教育向下扎根，特別規畫辦理暑期工讀計畫，同時安排專家、學者講授職前教育訓練、青年工讀勞動權益、求職防騙及就業隱私宣導等，以促進青年學子對就業市場的認識。

勞青處表示，今年暑期工讀時間從7月15日起至8月31日止，月薪2萬4000元並依法投保勞、健保、就保及提撥6%勞工退休金；為照顧弱勢族群，面試分數如同分且同時符合用人單位需求，具低收、中低收入戶、特殊境遇家庭、中高齡非自願性失業勞工家庭子女或學生為身心障礙者、原住民及新住民子女等，將列優先錄用對象。這次工讀計畫全程透過公開面試方式甄選，但2020年及以前曾參與同性質計畫的學子不得再報名。