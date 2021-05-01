新竹縣桐花祭北埔也吸睛 古蹟、桐花及螢火要留住目光

新竹縣桐花祭系列活動已展開，北埔鄉公所也推出「花現北埔，流螢飛舞」活動，今明2天在北埔老街舉行特色市集、古蹟導覽，不僅要將桐花美景介紹給民眾，還強調北埔的田園風光同樣吸睛，推薦民眾探入南外社區，發現不一樣的賞螢祕境。

北埔鄉長莊明增表示，這次的活動是北埔鄉暌違2年的春季慶典，去年桐花祭活動因疫情影響停辦，今年則希望藉更豐富的活動內容贏回遊客目光，還推出賞桐慢遊之旅，多條步道不僅有桐花，還有傳統農村風光美景。

其中水際村桐花步道因路徑緩和，老少咸宜；大林村高崎棟步道則是適合挑戰體力的遊客，全程2小時的步行時間，能讓遊客好好欣賞，略有挑戰性，而南埔村觀音步道因鄰近百年水圳與水車，又有另種風情，到了夜晚更升級賞螢生態之旅，能觀賞螢火蟲出沒。