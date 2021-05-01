AZ疫苗施打對象至第6類 苗縣增7鄉鎮市衛生所加入接種

苗栗縣配合中央流行疫情指揮中心開放AZ疫苗施打實施對象至第6類，使疫苗發揮最大效益，已增加開放7鄉鎮市衛生所加入公費疫苗施打；包括苗栗、通霄、竹南、後龍、南庄、三義、泰安等衛生所接受電話預約接種服務，未來並將陸續開放全數衛生所，以達便民服務。

苗栗縣衛生局表示，苗栗縣目前有大千綜合醫院、部立苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、為恭紀念醫院共4家醫院提供COVID-19疫苗接種的專責門診，統計至4月29日止全縣共528人（含自費132人）接種，因應中央開放第6類機構、社福照護系統人員及受照顧者接種，現已進行轄區機構意願調查及安排施打事宜；各醫院及衛生所疫苗接種時間及預約接種系統網址等相關訊息張貼在疾管署網站。

衛生局指出，目前開放接種的COVID-19疫苗（AZ疫苗）為多劑型疫苗，每瓶開瓶可接種至少10人，5月3日起針對符合開放的實施對象，包含第1至3類符合實施對象的同住者，開放施打公費COVID-19疫苗可無須湊足開瓶人數才施打，為減少疫苗耗損，請先在以上合約院所線上或電話預約掛號，並帶健保卡等身分證件，依預約時間至合約院所接種，如有疫苗接種相關問題請洽衛生局疫苗專線037-558100。