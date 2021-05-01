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母親節快樂 竹南鎮表揚模範母親及孝行楷模

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模。圖／苗栗縣政府提供
母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模。圖／苗栗縣政府提供

母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模，家人也獻花擁抱來表達感恩之心，縣長徐耀昌出席分享喜悅及榮耀，祝福每位模範母親永遠幸福、健康、快樂，他也提醒為人子女都應及時行孝道，報答親恩。

竹南鎮今年模範母親表揚上午在鎮公所演藝廳舉行，鎮長方進興、代表會主席何秀錦等人逐一頒發匾額與禮品表揚各里模範媽媽及孝行楷模，表彰她們對家庭及社會的貢獻，縣長徐耀昌、立委陳超明、議長鍾東錦、議員廖英利、陳碧華、張佳玲與會，向模範母親代表致意，場面溫馨。

徐耀昌說，媽媽是全天下最辛苦的模範勞工，每天為家庭不辭辛勞，為人子女都應懷抱感恩的心報答母親養育之恩，今天受獎的模範媽媽有的積極參與社區事務，有的愛心捐募熱心公益，還有母兼父職栽培子女成為社會中堅，足為表率，希望藉表揚活動傳頌母恩、傳揚孝道，祝福所有媽媽「母親節快樂！」。

竹南鎮模範母親及孝行楷模代表由各里辦公處及鎮民代表會推薦，25位模範母親代表分別是陳秀琴、林陳麗花、蕭陳省、張曾美、謝阿粉、榮秀琴、林蔡琴善、陳黃錦色、鍾陳寶釵、郭鄭美、邱美美、彭金針、陳雪華、陳麗雪、林楊芹菜、郭劉秀琴、范胡滿妹、吳玉惠、黃素苗、謝碧月、吳陳雲鸞、朱范貴妹、王林秀英、卓謝秀妹、劉金英；孝行楷模代表為邱貴蓉、高崇瀚、劉怡蘭。

母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模。圖／苗栗縣政府提供
母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮公所今天舉辦模範母親及孝行楷模表揚活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮公所今天舉辦模範母親及孝行楷模表揚活動。圖／苗栗縣政府提供
母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模。圖／苗栗縣政府提供
母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模。圖／苗栗縣政府提供

模範母親 徐耀昌

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