母親節快樂 竹南鎮表揚模範母親及孝行楷模

母親節將屆，苗栗縣竹南鎮公所今天表揚25位模範母親及3位孝行楷模，家人也獻花擁抱來表達感恩之心，縣長徐耀昌出席分享喜悅及榮耀，祝福每位模範母親永遠幸福、健康、快樂，他也提醒為人子女都應及時行孝道，報答親恩。

竹南鎮今年模範母親表揚上午在鎮公所演藝廳舉行，鎮長方進興、代表會主席何秀錦等人逐一頒發匾額與禮品表揚各里模範媽媽及孝行楷模，表彰她們對家庭及社會的貢獻，縣長徐耀昌、立委陳超明、議長鍾東錦、議員廖英利、陳碧華、張佳玲與會，向模範母親代表致意，場面溫馨。

徐耀昌說，媽媽是全天下最辛苦的模範勞工，每天為家庭不辭辛勞，為人子女都應懷抱感恩的心報答母親養育之恩，今天受獎的模範媽媽有的積極參與社區事務，有的愛心捐募熱心公益，還有母兼父職栽培子女成為社會中堅，足為表率，希望藉表揚活動傳頌母恩、傳揚孝道，祝福所有媽媽「母親節快樂！」。