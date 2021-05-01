桃園今表揚43名模範母親 最高齡101歲阿嬤每天還能種菜

桃園市政府昨天表揚43位模範母親，最高齡101歲的陳吳阿絨阿嬤，養育7名孩子，年過百歲但現在還是每天都會去菜園種菜、活動筋骨；康月香領養到一名極重度自閉症的孩子，非但沒有放棄他，反倒放下事業全心照顧孩子，相當偉大。

陳吳阿絨阿嬤早年因媒妁之言、父母之命出嫁給同村的貧農子弟，夫妻倆感情很好，一起幫人挑秧、插秧、除草、割稻等，農閒時更會外出他鄉打工、採茶，辛苦養育4男3女，她知道讀書有知識才能改變人生，決定再苦都要給兒女受良好的教育。

現年已101歲的陳吳阿絨阿嬤身體還很硬朗，每天一樣會到菜園種菜、拔草、施肥、澆水等，享受田園之樂，個性活潑開朗的她都會敦親睦鄰，甚至熱心公益，獲頒為模範母親。

康月香年輕時熱衷補習教育事業，高中畢業後當上幼教老師，但因切除卵巢後無法生育子女，透過法院程序收養一名由未成年國中女學生產下的孩子維維，維維直到2歲仍不會說話，就醫發現是極重度自閉症，且伴有嚴重情緒障礙，直到現在26歲仍無法說話。

康月香眼神流露初母愛的說，當時實在不忍心將維維退回給親生母親，「他就像是我親生兒子一樣，沒人照顧他，我真的不忍心！」，她為了接送維維上下課，上早療、體適能等課程，將補習班改為10多間的出租套房，用被動收入一心照顧孩子。