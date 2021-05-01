桃園今表揚43名模範母親 最高齡101歲阿嬤每天還能種菜
桃園市政府昨天表揚43位模範母親，最高齡101歲的陳吳阿絨阿嬤，養育7名孩子，年過百歲但現在還是每天都會去菜園種菜、活動筋骨；康月香領養到一名極重度自閉症的孩子，非但沒有放棄他，反倒放下事業全心照顧孩子，相當偉大。
陳吳阿絨阿嬤早年因媒妁之言、父母之命出嫁給同村的貧農子弟，夫妻倆感情很好，一起幫人挑秧、插秧、除草、割稻等，農閒時更會外出他鄉打工、採茶，辛苦養育4男3女，她知道讀書有知識才能改變人生，決定再苦都要給兒女受良好的教育。
現年已101歲的陳吳阿絨阿嬤身體還很硬朗，每天一樣會到菜園種菜、拔草、施肥、澆水等，享受田園之樂，個性活潑開朗的她都會敦親睦鄰，甚至熱心公益，獲頒為模範母親。
康月香年輕時熱衷補習教育事業，高中畢業後當上幼教老師，但因切除卵巢後無法生育子女，透過法院程序收養一名由未成年國中女學生產下的孩子維維，維維直到2歲仍不會說話，就醫發現是極重度自閉症，且伴有嚴重情緒障礙，直到現在26歲仍無法說話。
康月香眼神流露初母愛的說，當時實在不忍心將維維退回給親生母親，「他就像是我親生兒子一樣，沒人照顧他，我真的不忍心！」，她為了接送維維上下課，上早療、體適能等課程，將補習班改為10多間的出租套房，用被動收入一心照顧孩子。
桃園110年模範母親表揚活動共有43位模範母親獲獎，各區公所推薦27位、民間團體推薦14位、原民局則推薦2位，市長鄭文燦親自頒獎。鄭表示，每位模範母親都有觸動人心的故事，相當值得一一細究，更呼籲市民要勇於表達愛、及時行孝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言