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影／苑裡稻田彩繪Mommy I love you！向天下母親致敬
母親節快到了，以推廣稻田彩繪著名的苗栗縣苑裡鎮農會今年一期作特別設計了「Mommy I love you」的溫馨主題，將甜蜜在心頭的親子圖像呈現在大地上，預估可持續展至7月間，苑裡農會近日將向各地遊客推介；苑裡農會稻田彩繪推出已近20年，也是全台少數獲授權的稻田彩繪團隊，多年來應邀到全省各地「代工」完成無數作品，製造話題和美麗的稻田景觀。
苑裡鎮農會推廣部指出，苑裡農會每年兩期稻田彩繪稻作，都會設計不同主題，今年一期稻田配合母親節的主題設計造型，共選用黑、紫 、黃、白、綠共5種不同顏色的稻種，隨著稻作成長，目前圖案已愈來愈清晰呈現，農會4月中旬開放遊客到「愛情果園」觀景台參觀，5月起到7月初將是最佳觀景時刻。
苑裡農會的稻田彩繪作品，從最早期「苑裡」2個大字，逐漸發展出各種主題圖案，顏色也增加到現今的5種，彩繪愈來愈生動活潑，農會配合每年2期稻作，各推一幅作品，近年推出的貓熊家族、石虎、西遊記、聖誕老人、媽祖都曾吸引大批遊客來賞景；苑裡農會的稻田彩繪聞名，團隊曾赴全台各縣市「代工」製作各式主題圖案，甚至曾接受年輕求婚男性的請求，秘密設計了斗大的「Follow me」求婚字句，讓他的女友又驚又喜，感動地落淚接受求婚，傳為佳話。
苑裡農會指出，苑裡素有苗栗穀倉之稱，水稻是最大宗的農作物，20年前因考量台灣加入WTO後勢必會直接衝擊全鎮稻農，因此與縣府、中央及農業輔導單位合作轉型，除了辦稻田認養系列活動，隨後又在綠色水田中畫上圖形，增加水田創意美景，希望將稻田變成「平面廣告看板」降低農民所受衝擊，「稻田彩繪」隨後也應運而生迄今。
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