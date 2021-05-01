鄭文燦：瑞莎沒向桃市府申請任何經費
桃園市長鄭文燦今天表示，藝人瑞莎沒向桃園市政府申請任何經費，謝謝台灣媳婦瑞莎懷抱理想，長期義務指導、在桃園深耕培育台灣韻律體操選手。
鄭文燦於社群網站臉書（Facebook）發文表示，這幾天有匿名網友質疑市府補助瑞莎所屬公司百萬經費，這是完全錯誤的訊息。
他說，瑞莎指導學生的所在地龍潭區武漢國民中學活動中心會裝冷氣，是所有學校新設活動中心後都會做的工作，沒有不同，且所有師生都能使用。
鄭文燦表示，瑞莎是前烏克蘭籍國家代表隊選手，自小有豐富體操經驗，近幾年積極培育台灣韻律體操選手，成立體操隊，自掏腰包帶選手們出國比賽、送體操鞋，並拿下優異成績，這些都是無私付出與熱心奉獻，謝謝瑞莎。
他說，希望韻律體操在桃園繼續向下扎根，不因流言蜚語而受阻礙，一起讓武漢國中及鄰近各級學校成為韻律體操重點學校，讓桃園成為台灣韻律體操選手搖籃。
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