新竹縣客家桐花祭在橫山登場 日賞桐花、夜賞螢
2021新竹縣客家桐花祭主場之一的橫山鄉藝桐遶山花音樂派對，今天在內灣線合興車站及合興森林愛情園區登場，吸引許多民眾、情侶前來賞桐花，更有民眾表示在桐花樹下野餐，就如同日本賞櫻活動，十分別緻有趣味。
藝桐遶山花音樂派對結合客家音樂藝術展演及展售在地農產品，現場請來YOYO家族唱跳秀、魔術氣球秀及氣墊闖關遊戲，因此有不少家長都帶小朋友前來，更有民眾自備野餐墊野餐。
縣府秘書長陳季媛致詞時說，去年因為疫情關係，新竹縣政府沒有舉辦桐花祭相關活動，今年的桐花祭則更加認真籌辦，而今年新竹縣桐花祭的主場有2場，其中1場就在橫山，而今年的新竹縣桐花祭也串連7個鄉鎮觀光資源，推出4條輕旅行。
陳季媛還表示，橫山的桐花祭得天獨厚，遊客來到這可以早上先賞桐花，下午逛內灣老街、吃美食，晚上再留在橫山探訪螢火蟲秘境，22日在文化局戶外園區還有另一主場，更將有桐花光雕秀，邀請民眾來體驗客家桐花之美。
文化局長李安妤則表示，即日起到22日止，民眾只要參與新竹縣桐花祭系列活動即可蓋章集點，集滿2個以上鄉鎮戳章即可兌換限量文創品。
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