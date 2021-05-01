快訊

北市衡陽路補習大樓冒焦味 大批學生倉皇逃到街上

案1129諾富特房務員足跡曝光！曾到台北車站 還赴阿里山、奮起湖吃雞肉飯

新竹縣客家桐花祭在橫山登場 日賞桐花、夜賞螢

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
不少家長帶著小朋友前來賞桐花，更有民眾自備野餐墊野餐。記者巫鴻瑋／攝影
不少家長帶著小朋友前來賞桐花，更有民眾自備野餐墊野餐。記者巫鴻瑋／攝影

2021新竹縣客家桐花祭主場之一的橫山鄉藝桐遶山花音樂派對，今天在內灣線合興車站及合興森林愛情園區登場，吸引許多民眾、情侶前來賞桐花，更有民眾表示在桐花樹下野餐，就如同日本賞櫻活動，十分別緻有趣味。

藝桐遶山花音樂派對結合客家音樂藝術展演及展售在地農產品，現場請來YOYO家族唱跳秀、魔術氣球秀及氣墊闖關遊戲，因此有不少家長都帶小朋友前來，更有民眾自備野餐墊野餐。

縣府秘書長陳季媛致詞時說，去年因為疫情關係，新竹縣政府沒有舉辦桐花祭相關活動，今年的桐花祭則更加認真籌辦，而今年新竹縣桐花祭的主場有2場，其中1場就在橫山，而今年的新竹縣桐花祭也串連7個鄉鎮觀光資源，推出4條輕旅行。

陳季媛還表示，橫山的桐花祭得天獨厚，遊客來到這可以早上先賞桐花，下午逛內灣老街、吃美食，晚上再留在橫山探訪螢火蟲秘境，22日在文化局戶外園區還有另一主場，更將有桐花光雕秀，邀請民眾來體驗客家桐花之美。

文化局長李安妤則表示，即日起到22日止，民眾只要參與新竹縣桐花祭系列活動即可蓋章集點，集滿2個以上鄉鎮戳章即可兌換限量文創品。

不少家長帶著小朋友前來賞桐花，更有民眾自備野餐墊野餐。記者巫鴻瑋／攝影
不少家長帶著小朋友前來賞桐花，更有民眾自備野餐墊野餐。記者巫鴻瑋／攝影

桐花祭 新竹 野餐

延伸閱讀

火金姑來照路！紫戀梅山鄉瑞里社區品茗賞螢觀星好開心

橫山藝桐遶山花音樂派對明天登場 邀請民眾來賞「雪」

「溪頭螢光派對」今天正式起跑 森林五感兼賞螢品茶

全家超商桃園魯冰花店 客家桐花祭限定商品優惠開賣

相關新聞

新竹縣客家桐花祭在橫山登場 日賞桐花、夜賞螢

2021新竹縣客家桐花祭主場之一的橫山鄉藝桐遶山花音樂派對，今天在內灣線合興車站及合興森林愛情園區登場，吸引許多民眾、情...

頭份大橋今起禁行21噸以上重車 濱江街作為替代道路

苗栗縣頭份大橋今天起禁止21噸以上重車通行，5月1至10日為宣導期，期限過後如未依規定管制行駛，警方將依道路交通管理處罰...

自救會勝訴 要求竹北納骨塔重選址

竹北市鳳岡納骨塔興建工程爭議廿多年，因地處山坡地加上規畫塔位規模擴增，居民認為有災害風險組成反對興建自救會，並提行政訴訟...

水庫淤泥回填農地 徐耀昌：做好管理

苗栗縣明德水庫蓄水區乾涸見底，農田水利署及國軍清淤，預計將清出總量13萬立方公尺淤泥，縣府提供遠雄健康園區舊基地，以農地...

新竹市犬 送回動防所再教育

新竹市政府第2代市犬「棕棕」在市府生活約半年，3月份先有洽公民眾遭撲傷，昨又有女子小腿遭咬濺血，幸就醫後無礙，但飽受驚嚇...

電動自行車超速雙載 桃園開罰

電動自行車愈來愈普及，桃園警方今年取締電動自行車違規案已達1386件，酒駕就占了200件。由於不少外籍移工仰賴電動自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。