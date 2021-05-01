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頭份大橋今起禁行21噸以上重車 濱江街作為替代道路

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份大橋今天起禁止21噸以上重車通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份大橋今天起禁止21噸以上重車通行。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份大橋今天起禁止21噸以上重車通行，5月1至10日為宣導期，期限過後如未依規定管制行駛，警方將依道路交通管理處罰條例裁罰；頭份大橋經縣府工務處檢測發現部分焊道、錨頭及鋼索鏽蝕，將進行改善工程，縣府向交通部爭取7000多萬元經費，預定6到11月辦理規畫設計，隨後發包、動工，明年12月完工。

工務處指出，頭份大橋於2002年啟用通車，採鋼索橋設計，為頭份地區重要橋梁，去年底苗栗縣北橫公路全線通車後，位處北橫公路線上的頭份大橋，更成為全國各地遊客前往三灣、南庄的主要通路橋梁，車流量頻繁。

2019年發生南方澳大橋斷橋事件後，中央召開全國橋梁檢測及改善、補強進度檢討專案會議，補助地方辦理檢測工作，頭份大橋經檢測，結果發現大橋拱圈塗裝面漆剝落，部分焊道銹蝕，下錨座防水罩滲水造成錨頭及鋼索鏽蝕，與原來橋梁正常狀況差異甚大，恐影響橋梁結構，未改善前將限制通行車輛載重，以維護來往行車安全。

工務處呼籲，使用頭份大橋北上或南下的重車5月1日起請以濱江街作為替代道路，10天宣導期過後，違規行駛的重車將依規定開罰，請用路人諒解配合。

頭份大橋經縣府工務處檢測發現部分焊道、錨頭及鋼索鏽蝕，將進行改善工程。圖／苗栗縣政府提供
頭份大橋經縣府工務處檢測發現部分焊道、錨頭及鋼索鏽蝕，將進行改善工程。圖／苗栗縣政府提供
頭份大橋經縣府工務處檢測發現部分焊道、錨頭及鋼索鏽蝕，將進行改善工程。圖／苗栗縣政府提供
頭份大橋經縣府工務處檢測發現部分焊道、錨頭及鋼索鏽蝕，將進行改善工程。圖／苗栗縣政府提供

北橫 苗栗縣

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