桃園市中壢運動公園動工 住商文教體育10亮點翻轉後站

桃園市長鄭文燦今天下午出席中壢運動公園開工典禮，表示中壢運動公園爭取區段徵收超過20年，他上任後全力推動，最終以72.97公頃定案。

鄭文燦說明，中壢運動公園涵蓋中壢後站從環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，工程包含住宅、商業、宗教專用區、公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關、地下管線及道路等建設，總經費為26億1942萬元，預計2023下半年竣工，兼顧都會機能，並透過高植栽覆蓋率的公園綠帶，打造宛如後站的綠寶石，以最高品質的生活圈為目標翻轉中壢後站，為中壢未來20年的發展打下新基礎。

鄭文燦強調，中壢運動公園區段徵收案具有10大特色，包括9公頃體育場用地設置亞奧運等級運動場館及流行音樂中心，6.96公頃商業區，將引入百貨公司、電影院進駐，中壢的生活重心將轉移到後站；36.18公頃住宅區可供1萬2000人入住，導入在觀音區草漯新市鎮案獲獎的日本「里山倡議」精神，以生態、人本理念，營造嶄新風貌的生活圈。

其他特色有環中東路配合計畫設置共同管道，電力、電信、寬頻管線統一納入，並配合拓寬為40公尺成為中壢後站大道，因應都市防洪需求，體育場用地下方將設置滯洪量達7萬6900立方公尺的滯洪池，上方則規畫綠帶。還有保留興元宮、新設10綠地、1公園、4處兒童遊戲區，全區主幹道設步行環境及自行車道，形成綠色、人本、樂活的動線空間。

計畫內包含龍興國小預定地，鄰近龍興國中，讓文教機能更充足。配合捷運綠線中壢延伸線，環中東路預計設置運動公園站，中山東路預設普仁國小站，龍慈路將進行第二期工程，打通連接至台66線快速道路，使中壢後站有橫向道路可直上台66。

鄭文燦說，鐵路地下化下半年即將動工，未來中壢站是捷運與鐵路的共構車站，再加上平鎮站建設中的環南重劃區、平鎮大公園、平鎮行政園區，南桃園從環南路到環中東路，將會有完全不同的嶄新景觀。