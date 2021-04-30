所得中位數259萬元！全台最有錢里在這

財政部昨天公布各縣市綜合所得總額排名，新竹市政府指出，新竹市綜合所得平均數130萬元，排名全國第一，其中，全台最富有10個里，新竹市關新里、龍山里、埔頂里、豐功里4里上榜，又以關新里中位數259萬元排名第一，堪稱全台最富有的里。

新竹市政府指出，此次財政部公布排名中，新竹市不僅綜合所得平均數130萬元全國第一、中位數79.2萬元全國第二，新竹市的關新里、龍山里、埔頂里、豐功里中位數都超過159萬元，擠進前10大富有里的排行榜，東區的關新里已經多次蟬聯冠軍。

另，新竹市去年人均實徵淨額26.9萬元，全國排名第二，市長林智堅表示，市民是「繳稅資優生」，值得更好的建設，雖然竹市財源不像六都充足，卻仍努力「開源節流、以小搏大」，因此他上任6年來，積極向中央爭取經費超過215億元，減輕市庫負擔，大幅提升竹市公共建設的質與量，提高市民生活品質，更希望提升市民光榮感。

「有了硬體，更要辦優質活動」，林還說，新竹市近年舉辦多場親子大型活動盛事，包含兒藝節、仲夏藝文季等，找來國際級演出團隊到竹市，大小朋友不用到外縣市就能輕鬆看表演，今年7月將推出新竹光臨藝術節，以國內少見的光雕投影再現古蹟。