力推美食變胖成「職災」 黃偉哲：我要瘦到80公斤以下

台南市長黃偉哲經常為了行銷在地農特產品，親自大啖美食，自嘲變胖是「職災」，展現親民一面，國民黨議員王家貞今在議會質詢肯定黃很認真，但提醒黃的身材別變成「第2個鄭文燦」，畢竟執政者健康對市民很重要。黃偉哲說，為了自己的健康，他已設定第一階段目標，要降到80公斤以下，與基隆市長林右昌「互相監督、互相鼓勵」。

林右昌上周率市政團隊到台南行銷基隆美食，黃偉哲向林下戰帖挑戰減肥，不過，林右昌說，他日前才接下台灣健康城市聯盟理事長職務，前幾周就開始做重訓，現在肚子是平的了，屬於標準身材，且他與黃身高不同，屬不一樣的量級，黃偉哲與桃園市長鄭文燦才是相同量級。

國民黨南市議員王家貞今天在議會質詢時，先是肯定黃偉哲致力推廣台南美食，認真行銷「身先士卒」，無論在記者會、推廣會、臉書等都可見他大啖美食，但身材一天比一天有「長進」，應留意別成為「第2個鄭文燦」，新聞處長蘇恩恩也要注意市長的拍照角度。

黃偉哲說，他努力推廣台南美食與水果，尤其是近日的鳳梨產品，更先後讓美國及日本政要推上社群媒體造成熱潮，「身先試吃」的說服力十足，身材可能也因此與銷售成績成正比。為了健康起見，他已設定第一階段目標，要透過運動與飲食的控制降到80公斤以下，同時也與林右昌「互相監督、互相鼓勵」，希望早日達標。