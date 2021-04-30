橫山藝桐遶山花音樂派對明天登場 邀請民眾來賞「雪」

2021新竹縣客家桐花祭橫山鄉藝桐遶山花音樂派對將在明天5月1日，於合興車站及合興森林愛情園區登場，活動結合客家音樂藝術展演及展售在地農產品，還有受小朋友歡迎的YOYO家族唱跳秀，更有摸彩活動，縣府也邀請民眾能一同到橫山鄉賞「五月雪」。

縣長楊文科表示，今年縣府特別與橫山鄉公所合作，將新竹縣桐花祭雙主場之一訂於合興車站及合興森林愛情園區浪漫展開；鄉長張志弘就指出，橫山鄉自然景觀豐沛、生態多元，尤其還有著名景點內灣老街，更可在現在春夏交替之際，體驗「日賞桐花、夜賞螢」，是非常有魅力的浪漫輕旅行行程。

橫山鄉公所表示，為了不讓塞車破壞遊客賞桐興致，鄉公所也特別規畫停車空間，設在九讚頭火車站廣場、九讚頭河堤、龍天宮及橫山國中，並安排免費接駁車往返九讚頭火車站到橫山國中，途經橫山鄉公所及合興車站。

遊客只要在指定時段搭乘內灣線指定火車班次到活動現場，就可獲得驚喜小禮物；穿著有花的元素服裝即可領取50元的桐花券，但數量有限，送完為止；現場還有闖關活動，以及在地小農市集、客庄美食及胖卡餐車的派對野餐市集，更有包含Gogoro電動機車在內的抽獎活動。