快訊

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

兒子趙介佑涉販毒 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

橫山藝桐遶山花音樂派對明天登場 邀請民眾來賞「雪」

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
橫山鄉藝桐遶山花音樂派對將在5月1日，於合興車站及合興森林愛情園區登場。圖／縣府提供
橫山鄉藝桐遶山花音樂派對將在5月1日，於合興車站及合興森林愛情園區登場。圖／縣府提供

2021新竹縣客家桐花祭橫山鄉藝桐遶山花音樂派對將在明天5月1日，於合興車站及合興森林愛情園區登場，活動結合客家音樂藝術展演及展售在地農產品，還有受小朋友歡迎的YOYO家族唱跳秀，更有摸彩活動，縣府也邀請民眾能一同到橫山鄉賞「五月雪」。

縣長楊文科表示，今年縣府特別與橫山鄉公所合作，將新竹縣桐花祭雙主場之一訂於合興車站及合興森林愛情園區浪漫展開；鄉長張志弘就指出，橫山鄉自然景觀豐沛、生態多元，尤其還有著名景點內灣老街，更可在現在春夏交替之際，體驗「日賞桐花、夜賞螢」，是非常有魅力的浪漫輕旅行行程。

橫山鄉公所表示，為了不讓塞車破壞遊客賞桐興致，鄉公所也特別規畫停車空間，設在九讚頭火車站廣場、九讚頭河堤、龍天宮及橫山國中，並安排免費接駁車往返九讚頭火車站到橫山國中，途經橫山鄉公所及合興車站。

遊客只要在指定時段搭乘內灣線指定火車班次到活動現場，就可獲得驚喜小禮物；穿著有花的元素服裝即可領取50元的桐花券，但數量有限，送完為止；現場還有闖關活動，以及在地小農市集、客庄美食及胖卡餐車的派對野餐市集，更有包含Gogoro電動機車在內的抽獎活動。

桐花祭 新竹 火車站

延伸閱讀

台北「森林系餐廳」Top5！「Jai宅」從台中紅到台北，「草原派対」是植物與老物的秘密基地

茄子蛋「敞胸」裝跑趴 台帥風格炸裂AllSaints春日印花派對

婚前派對悲劇....駕車行經橋樑崩塌 新娘逃過一劫新郎卻被沖走

家庭PARTY上菜／達人派對料理：香酥杏仁鱈魚排佐塔塔醬

相關新聞

力推美食變胖成「職災」 黃偉哲：我要瘦到80公斤以下

台南市長黃偉哲經常為了行銷在地農特產品，親自大啖美食，自嘲變胖是「職災」，展現親民一面，國民黨議員王家貞今在議會質詢肯定...

桃園捷運綠線動工 G09站體工程5月5日拆除中正路既有建物

桃園捷運綠線動工，市府捷運工程局今天公告將從5月5日起，針對捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得的捷運必要設施用地，...

橫山藝桐遶山花音樂派對明天登場 邀請民眾來賞「雪」

2021新竹縣客家桐花祭橫山鄉藝桐遶山花音樂派對將在明天5月1日，於合興車站及合興森林愛情園區登場，活動結合客家音樂藝術...

影／無人機、電腦、數位攝影課程豐富 後龍DOC歡喜揭牌

苗栗縣後龍鎮同光國小承辦數位機會中心計畫，在校內打造的「後龍數位機會中心」上午配合103周年校慶歡喜揭牌，這也是縣內第9...

新竹市犬「棕棕」今傳咬傷洽公民眾濺血 送回動防所

新竹市政府第2代市犬「棕棕」在市府生活約半年，3月份先傳出有洽公民眾遭撲傷，今天又有民眾遭棕棕咬傷小腿，所幸就醫後無大礙...

影／水庫清淤及重大工程開挖 苗栗縣長視察土方回填區

苗栗縣明德水庫現由農田水利署及國軍等單位合力清淤，其中水利署清淤工程預計將清出總量13萬立方公尺淤泥，縣府提供遠雄健康園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。