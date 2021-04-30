庇護工坊因疫情收入少了3成 自製醃梅盼客人支持

位於新竹縣關西鎮的磊質庇護工坊，因為受到疫情影響，從去年以來營運收入就下降3成，連帶讓在工坊上班的員工們不免感到灰心，為重振士氣，庇護工坊決定利用當季盛產的梅子，手工自製醃紫蘇梅，希望藉由好手藝贏回客人支持。

磊質庇護工坊是由華光社會福利基金會創立，提供身心障礙者庇護性就業機會與訓練場所，開設的桐花芽蔬食餐廳，更有不少美味餐點，許多走訪羅馬公路的遊客都會停車駐足，順便品嘗美食。

無奈因疫情影響，出遊人潮不如以往，加上庇護工坊位置相對偏遠，客源相對受到影響，庇護工坊的營運、收入因此下降3成之多，在基金會帶領下，透過推出系列自製商品，工坊有信心能靠好手藝贏得客人味蕾，讓更多民眾前來光臨支持。

今天上午庇護工坊也舉辦梅子DIY活動，利用4、5月盛產的梅子，製作醃漬紫蘇梅，紫蘇梅汁將作為桐花芽蔬食餐廳製作飲品銷售，民眾也能前來買到瓶裝的手工醃漬紫蘇梅；磊質庇護工坊也希望能獲得更多人的認識及支持，更歡迎民眾途經新竹關西鎮、走訪羅馬公路時，到桐花芽蔬食餐廳享受美食。

地址：新竹縣關西鎮錦山里2鄰錦山21-8號