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庇護工坊因疫情收入少了3成 自製醃梅盼客人支持

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
庇護工坊醃梅活動也讓新竹縣府、桃竹苗分署身心障礙者職業重建服務暨職務再設計資源中心都前來參與。記者巫鴻瑋／翻攝
庇護工坊醃梅活動也讓新竹縣府、桃竹苗分署身心障礙者職業重建服務暨職務再設計資源中心都前來參與。記者巫鴻瑋／翻攝

位於新竹縣關西鎮的磊質庇護工坊，因為受到疫情影響，從去年以來營運收入就下降3成，連帶讓在工坊上班的員工們不免感到灰心，為重振士氣，庇護工坊決定利用當季盛產的梅子，手工自製醃紫蘇梅，希望藉由好手藝贏回客人支持。

磊質庇護工坊是由華光社會福利基金會創立，提供身心障礙者庇護性就業機會與訓練場所，開設的桐花芽蔬食餐廳，更有不少美味餐點，許多走訪羅馬公路的遊客都會停車駐足，順便品嘗美食。

無奈因疫情影響，出遊人潮不如以往，加上庇護工坊位置相對偏遠，客源相對受到影響，庇護工坊的營運、收入因此下降3成之多，在基金會帶領下，透過推出系列自製商品，工坊有信心能靠好手藝贏得客人味蕾，讓更多民眾前來光臨支持。

今天上午庇護工坊也舉辦梅子DIY活動，利用4、5月盛產的梅子，製作醃漬紫蘇梅，紫蘇梅汁將作為桐花芽蔬食餐廳製作飲品銷售，民眾也能前來買到瓶裝的手工醃漬紫蘇梅；磊質庇護工坊也希望能獲得更多人的認識及支持，更歡迎民眾途經新竹關西鎮、走訪羅馬公路時，到桐花芽蔬食餐廳享受美食。

地址：新竹縣關西鎮錦山里2鄰錦山21-8號

電話：03-5478909

磊質庇護工坊推出手工醃漬紫蘇梅，1瓶只要190元。記者巫鴻瑋／翻攝
磊質庇護工坊推出手工醃漬紫蘇梅，1瓶只要190元。記者巫鴻瑋／翻攝
庇護工坊利用當季盛產的梅子，以手工自製醃梅，希望藉由好手藝贏回客人支持。記者巫鴻瑋／翻攝
庇護工坊利用當季盛產的梅子，以手工自製醃梅，希望藉由好手藝贏回客人支持。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 桐花 疫情

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