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影／無人機、電腦、數位攝影課程豐富 後龍DOC歡喜揭牌

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源，縣長徐耀昌參觀中心的各項數位設施及器材。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源，縣長徐耀昌參觀中心的各項數位設施及器材。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮同光國小承辦數位機會中心計畫，在校內打造的「後龍數位機會中心」上午配合103周年校慶歡喜揭牌，這也是縣內第9處建置完成的數位機會中心，將提供居民免費的數位服務與學習資源，苗栗縣長徐耀昌到場參加揭牌，他期許社區居民培養使用數位工具的能力與習慣，縮減城鄉差距，打造科技樂活社區。

教育部為縮小城鄉差距，17年前開始推動「偏鄉數位應用精進計畫」，在校園內建置數位機會中心（Digital Opportunity Center），關懷偏遠地區民眾與弱勢族群的資訊應用。

徐耀昌、教育處長邱廷岳、後龍鎮長朱秋隆、縣議員林寶珠、鄭秋風、劉順松及地方人士多人參加後龍數位機會中心揭牌，在聆聽小朋友唱校歌和數位樂團演奏後，聯袂為數位機會中心揭牌。

教育部資訊及科技教育司高級管理師許雅芬表示，教育部已在17縣市輔導設立117處數位機會中心，苗栗縣就有9處，比率相當高 ，未來希望能擴及文化和經濟層面，引起更多人關注與重視；財團法人明基友達文教基金會執行長陳哲妮表示，基金會自2007年投入公館、三灣等鄉鎮的數位資訊輔導，包括紀錄地方小農故事、生活點滴和品牌行銷等，已有明顯成效。

後龍數位機會中心設有駐點人員協助日常管理與資訊課程進行，開放教室供民眾免費上網，並依社區需求開設各項入門課程，輔導團隊明基基金會協助安排數位媒材設計應用、媒體平台推廣、文史典藏等特色課程，後龍DOC除了所在的龍津里，更規畫在大庄、海寶及外埔里開設行動DOC。

「後龍數位機會中心」上午配合同光國小103周年校慶成立，苗栗縣長徐耀昌及地方人士歡喜揭牌。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」上午配合同光國小103周年校慶成立，苗栗縣長徐耀昌及地方人士歡喜揭牌。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」上午配合同光國小103周年校慶揭牌，苗栗縣長徐耀昌到場參加。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」上午配合同光國小103周年校慶揭牌，苗栗縣長徐耀昌到場參加。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源，縣長徐耀昌參觀中心的各項數位設施及器材。記者胡蓬生／攝影
「後龍數位機會中心」是縣內第9處建置完成的數位機會中心，提供居民免費的數位服務與學習資源，縣長徐耀昌參觀中心的各項數位設施及器材。記者胡蓬生／攝影

教育部 苗栗縣 徐耀昌

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