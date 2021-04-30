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新竹市犬「棕棕」今傳咬傷洽公民眾濺血 送回動防所

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市犬棕棕已被送回動防所照料。記者張裕珍／攝影
新竹市犬棕棕已被送回動防所照料。記者張裕珍／攝影

新竹市政府第2代市犬「棕棕」在市府生活約半年，3月份先傳出有洽公民眾遭撲傷，今天又有民眾遭棕棕咬傷小腿，所幸就醫後無大礙，但飽受驚嚇直呼倒霉。身為「飼主」的市府指出，棕棕為浪浪出身，可能因為遭碰觸啟動防衛機制，今天已將棕棕送回動防所照料，將接受行為訓練，另也陪同受傷民眾就醫，並慰問允負起相關責任。

棕棕為新竹市第2代市犬，今年已經8歲，從毛色體型推測應是加拿大拉不拉多犬與台灣土黃狗的混血，過去流浪街頭多時，3年前住進動保所，因個性活潑好動又親人，在狗群體時具領導風格，但年紀大送養不易，去年11月被市府收編為「市犬」照料。

棕棕平時在市府生活，頗受市府員工、洽公民眾喜愛，但今年3月先是有1名洽公民眾遭棕棕撲傷，今天也有1名洽公女子遭棕棕咬傷小腿，引起市府重視，為避免再有傷人事件，市府今天已先將棕棕送回動物保護及防疫所，安排專人照料並進行行為訓練。

市府行政處長黃任瑋說，棕棕是新竹市政府的一份子，被視為正式員工，3月份出現傷人行為時，曾帶著棕棕回動防所上課，並在棕棕的犬屋旁掛出提醒告示「請勿任意觸摸」。當時行為訓練師觀察分享，棕棕因是浪犬出身，其頸部與腳部有受傷過，若不慎遭他人碰觸，還是會有攻擊行為，這2起事件可能起因遭碰觸而啟動的防衛機制。

黃也強調，棕棕並非是猛烈攻擊，今天咬傷洽公女子後，嚇到躲到車子下方，為減緩棕棕的焦慮感，經與動防所聯繫後，已經先將棕棕送回動防所，讓牠回到熟悉的環境生活，並將安排上課減輕牠的壓力與負擔，之後再視狀況讓棕棕回來市府。

黃任瑋說，棕棕平時很親人，看到人會搖尾巴，但某種程度來說，與民眾互動難免會感到壓力，希望民眾能多加體諒，市府也已陪同受傷民眾就醫等，並慰問關心。

新竹市犬棕棕已被送回動防所照料，犬屋旁有請勿任意觸摸的告示牌。記者張裕珍／攝影
新竹市犬棕棕已被送回動防所照料，犬屋旁有請勿任意觸摸的告示牌。記者張裕珍／攝影
新竹市犬棕棕今天咬傷1名洽公民眾小腿，傷口流血。記者張裕珍／翻攝
新竹市犬棕棕今天咬傷1名洽公民眾小腿，傷口流血。記者張裕珍／翻攝

新竹 加拿大 流浪犬

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