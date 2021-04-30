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桃園捷運綠線動工 G09站體工程5月5日拆除中正路既有建物

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
舊永和市場今天下午五點要斷水斷電，攤商也將全數撤離，新永和市場現在約有6、709攤商正式營業。記者陳夢茹／攝影
舊永和市場今天下午五點要斷水斷電，攤商也將全數撤離，新永和市場現在約有6、709攤商正式營業。記者陳夢茹／攝影

桃園捷運綠線動工，市府捷運工程局今天公告將從5月5日起，針對捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得的捷運必要設施用地，中正路557號至543號單號側將要進行第一階段既有建物拆除工作，呼籲民眾配合相關交維管制，此外，舊永和市場今天要斷水斷電，攤商也將全數撤離。

G09站位於桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路所圍成的街廓，站體範圍涵蓋車站、出入口及通風豎井等捷運相關設施。捷工局表示，鄰近中正路側的用地已完整取得，且住戶全數搬離，5月5日起開始拆除既有建築物，約需45個工作天，捷工局強調，中正路上有3戶仍在協調土地徵收，不會納入該次拆除作業中。

捷工局指出，建物拆除需架設施工圍籬，因此會佔用中正路557號至543號單號側，約1.5米路寬及力行路2.2米路寬，仍可維持原有雙向各一車道通行，工程期間為了保持道路暢通，中正路上力行路至民光路間的路邊停車格，總計有2格汽車格、15格機車格將配合取消。

捷工局長陳文德說，G09站位於舊城區的中正路上，路幅僅15公尺且車流量大，為減少對交通的衝擊及民眾生活影響，拆除作業已採最小範圍施作，相關交維計畫書已經交通局核可，施工期間會在工區周邊設置施工告示牌提醒用路人。

至於位於G08站的舊永和市場何時拆除？經濟發展局市場科回應，今天早上於舊永和市場廣播通知，下午5點起將斷水斷電，目前攤商已陸續撤離，而新永和市場現約有6、70攤商營業，攤商撤離完畢後將與捷工局進行點交，便會啟動舊永和市場拆除作業。

桃園捷運綠線動工，捷工局今天公告將從5月5日起，針對捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得的捷運必要設施用地，中正路557號至543號單號側將要進行第一階段既有建物拆除工作。記者陳夢茹／攝影
桃園捷運綠線動工，捷工局今天公告將從5月5日起，針對捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得的捷運必要設施用地，中正路557號至543號單號側將要進行第一階段既有建物拆除工作。記者陳夢茹／攝影
桃園捷運綠線動工，捷工局今天公告將從5月5日起，針對捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得的捷運必要設施用地，中正路557號至543號單號側將要進行第一階段既有建物拆除工作。記者陳夢茹／攝影
桃園捷運綠線動工，捷工局今天公告將從5月5日起，針對捷運綠線GC03標G09站體範圍內已取得的捷運必要設施用地，中正路557號至543號單號側將要進行第一階段既有建物拆除工作。記者陳夢茹／攝影

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