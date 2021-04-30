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影／水庫清淤及重大工程開挖 苗栗縣長視察土方回填區

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
水利署明德水庫清淤工程預計將清出總量13萬立方公尺淤土，縣府提供遠雄健康園區舊基地，以農地改良方式進行填方，預定填高達1.75公尺。記者胡蓬生／攝影
水利署明德水庫清淤工程預計將清出總量13萬立方公尺淤土，縣府提供遠雄健康園區舊基地，以農地改良方式進行填方，預定填高達1.75公尺。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣明德水庫現由農田水利署及國軍等單位合力清淤，其中水利署清淤工程預計將清出總量13萬立方公尺淤泥，縣府提供遠雄健康園區舊基地，以農地改良方式進行填方，預定填高達1.75公尺，苗栗縣長徐耀昌上午視察，要求相關單位做好管理，當地填高後將撒草種綠化；此外，縣衛生局旁2公頃縣有地規畫建長照中心大樓，但用地低於路面，聯大路改善、竹南蜆仔溝滯洪池工程共有4.8萬立方公尺土方將進場回填。

國內面臨50多年來最嚴重乾旱，水庫清淤正是時機，但開挖的大量淤土何處去是一大難題；徐耀昌上午由縣府水利處長楊明鐃、農田水利署苗栗管理處長謝福弘等人陪同視察遠雄舊基地回填淤土情況，當地規畫作為苗栗醫療園區預定地，但目前閒置，共有16筆地號農牧用地作為回填區，可回填範圍約8公頃。

楊明鐃指出，當地預定回填達1.75公尺平均高度，可容納13萬多立方淤土，目前已回填高度約0.6公尺， 土方堆置達3.7萬立方，進度5成，當地早年曾清除大量垃圾，回填土方整平後，未來規畫撒草種綠化供民眾休憩。

謝福弘表示，水庫清淤土方很肥沃，可用於農地改良用，管理處將進一步研議法規，希望能開放小面積農田申請回填，既可改良農地，又可解決回填土方的問題。

後龍水資源回收中心、衛生局旁縣有地規畫建長照大樓，目前提供聯大路改善、蜆仔溝滯洪池工程開挖的剩餘土石進場，其中滯洪池土方約2.95萬立方、聯大路工程約1.87萬立方，總計將回填4.8萬立方的土方，預計11月全數載運完成。

徐耀昌指出，長照大樓預計6月底設計完成，7、8月間辦招標，希望這2項公共工程剩餘土方回填進度能配合長照大樓興建步驟，落實推動長照工作服務鄉親。

苗栗衛生局旁縣有地規畫建長照大樓，目前提供聯大路改善、蜆仔溝滯洪池工程開挖的剩餘土方進場，總計將回填4.8萬立方，預計11月全數載運完成。記者胡蓬生／攝影
苗栗衛生局旁縣有地規畫建長照大樓，目前提供聯大路改善、蜆仔溝滯洪池工程開挖的剩餘土方進場，總計將回填4.8萬立方，預計11月全數載運完成。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右）上午視察苗栗醫療健康園區預定地回填淤土情況。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右）上午視察苗栗醫療健康園區預定地回填淤土情況。記者胡蓬生／攝影

長照 衛生局 徐耀昌

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