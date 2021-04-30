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影／竹北鳳岡納骨塔縣府敗訴 反納骨塔自救會要求重新選址

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
自救會代表、大義里長曾台安表示，納骨塔興建位置緊鄰鳳崎步道山坡地，有土石流危害的風險。記者巫鴻瑋／攝影
自救會代表、大義里長曾台安表示，納骨塔興建位置緊鄰鳳崎步道山坡地，有土石流危害的風險。記者巫鴻瑋／攝影

北市鳳岡納骨塔興建工程爭議20多年，因位處山坡地，又因規畫塔位規模擴增，防災通道設計不足，被居民認為有災害風險，遭當地居民組成的自救會反對興建並提行政訴訟，經台北高等行政法院判決自救會勝訴，自救會要求納骨塔應重新選址，縣府則回應後續計畫會更重視民意。

自救會代表曾台安說明，2018年竹北市公所將原先規畫納骨塔塔位從1萬9千罐擴增為10萬罐，更從單塔5層樓變更設計為雙塔7層樓，祭祖尖峰湧入人潮更預估上看4萬人，近年附近區域曾發生土石流災害卻通過環差，因此對於納骨塔興建感到憂心。

自救會成員30日上午到縣府前召開勝訴記者會，同時表達訴求，認為如果在該處興建納骨塔，未來的山坡地災害是可預見的，希望縣府後續不要核准此地的納骨塔興建案，應該重新選址、重新環評，也強調如果計畫重啟就會抗爭到底。

竹北市民代表蔡蕥鍹則說，計畫中納骨塔的基地陡峭，且在市公所的興建計畫中沒有看到詳細防災、防火設施，欠缺緊急避難考量，如果在尖峰時段發生災害如何疏散民眾，且興建地點就接近鳳崎步道入口，不僅有地勢安全風險，更影響在地休閒產業發展。

縣府民政處長邱靖雅上午代表縣府接過自救會陳情書，她表示了解許多鄉鎮市都有興建納骨塔的需求，但目前還沒有收到竹北市公所興辦事業計畫，不過後續審核過程，縣府會更重視民意。

邱靖雅也坦言，縣府無法要求各鄉鎮市公所不提出納骨塔興建計畫，但她代表縣府承諾，未來的納骨塔興建計畫，不管是水土保持或環境影響評估都會更審慎，並說「不要在需求存在的同時，卻破壞了珍貴的環境」。

縣府環保局對於敗訴結果表示遺憾，認為審查過程都符合環評法規定；竹北市長何淦銘回應判決結果，他則表示因牽涉層面廣，是否會再進行上訴，公所方面會再進行開會討論，再做決定。

民政處長邱靖雅代表縣府接過反鳳岡納骨塔自救會所遞交的陳情書，她承諾縣府後續會更審慎，也會更重視民意。記者巫鴻瑋／攝影
民政處長邱靖雅代表縣府接過反鳳岡納骨塔自救會所遞交的陳情書，她承諾縣府後續會更審慎，也會更重視民意。記者巫鴻瑋／攝影
反鳳岡納骨塔自救會30日到縣府前召開勝訴記者會，並表達要求納骨塔重新選址的訴求。記者巫鴻瑋／攝影
反鳳岡納骨塔自救會30日到縣府前召開勝訴記者會，並表達要求納骨塔重新選址的訴求。記者巫鴻瑋／攝影

自救會 北市 邱靖雅

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