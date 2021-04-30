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竹市樹葬園區詠生樹太夯 1個月逾百人植存

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市首座環保樹葬園區「詠生樹」3月才開園，由於公園化環境優美，且試辦期間免費使用，才開放1個月就有將近108人使用。圖／新竹市政府提供
新竹市首座環保樹葬園區「詠生樹」3月才開園，由於公園化環境優美，且試辦期間免費使用，才開放1個月就有將近108人使用。圖／新竹市政府提供

新竹市首座環保樹葬園區「詠生樹」3月才開園，由於公園化環境優美，且試辦期間免費使用，才開放1個月就有將近108人使用，有3成來自外縣市，已達市府預估的年目標50%。殯葬管理所指出，穴位每2年翻土一次，採循環利用不會有客滿問題，另民政處也正在修訂新竹市殯葬管理自治條例，未來將針對外縣市欲到竹市樹葬者收費。

詠生樹占地面積達1.1公頃，擁有大片草皮、景觀池、80多棵常青樹，在設計階段就已獲2019國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，園內還可眺望新竹市區，由於竹竹苗地區除了苗栗竹南普覺堂有樹葬區，第2處就是竹市新開放的詠生樹樹葬區，吸引不少民眾洽詢，也不少後代、親友幫忙往生先人「搬家」，從原本的土葬區遷往詠生樹。

民政處指出，依據台北市的經驗，在樹葬初期的年使用數約死亡人口數的8%，竹市每年死亡人數約2600位，推估詠生樹年使用數應為208位，目前已超越100位使用，達年目標一半。若反應持續熱烈，可望竹市今年樹葬比例將達4成多，可與雙北相當。

新竹市殯葬管理所指出，詠生樹坐落於生命紀念園區羽化館前方，全區共有5354個穴位，分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區等6區，目前先使用「茄苳樹」區，植存區域採循環使用，每2年翻土一次，因此無使用年限問題，不會客滿。

詠生樹樹葬區試辦推廣至113年1月1日，新竹市民只要為往生親人申請，不限於剛往生的親友，都一樣享全額免費，由於目前新竹市殯葬管理自治條例還未修訂，目前外縣市民眾到竹市樹葬也不收費。竹市民政處指出，新竹市殯葬管理自治條例修訂案去年曾送議會審議，因對於塔位與樹葬費用尚無共識，仍在檢討，將加強與議員溝通。

新竹市首座環保樹葬園區「詠生樹」3月才開園，由於公園化環境優美，且試辦期間免費使用，才開放1個月就有將近108人使用。圖／新竹市政府提供
新竹市首座環保樹葬園區「詠生樹」3月才開園，由於公園化環境優美，且試辦期間免費使用，才開放1個月就有將近108人使用。圖／新竹市政府提供

樹葬 新竹

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