全國花燈展只剩3天 竹市周末加碼市集、表演

新竹市政府在新竹孔廟廣場舉辦全國花燈競賽將於5月2日落幕，現場集結來自全國近300座花燈，連日來吸引不少民眾賞花燈，為讓參與看花燈同時也可以逛市集、看表演，市府於明天起一連2天在廣場周邊的百年大道及東山街口，規畫森微光市集，並邀來知名劇團與國中小學生輪番演出，不乏職業級，歡迎民眾把握勞動節連假參與。

市府教育處指出，森微光市集將在周六、日下午3點登場，邀來人氣甜點店與文創店家等80多攤參與，同時也安排各式表演接力上場，有溜溜球、足上舞伶、野孩子劇團和魔梯形體劇場等，還有茄苳國小創意偶戲團、培英國中蝶影飛舞社、東園國小弦樂團，以及壓軸的虎林國中北管與布袋戲，多個表演團體曾獲全國賽肯定，值得欣賞。