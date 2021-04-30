新竹縣過千人遭除籍 多為海外國人受疫情影響暫緩回台

依照現行戶籍法規定，中華民國國民只要出境滿2年，未持中華民國護照入境，戶籍就會被強制遷出，新竹縣從去年元旦至今竟有超過千人遭到除籍，多為受疫情影響暫緩回台的民眾，面臨各項權益損失情況，縣府回應已與中央協商，訂定彈性權宜措施。

根據新竹縣府民政處統計，從去年1月1日到今年4月20日，總計有1467名新竹縣民戶籍遭到遷出，主要都是受新冠肺炎疫情波及的海外僑胞或海外工作者，因為避免搭機風險暫緩回台所致。

這些遭遷出戶籍的民眾，直接將面臨地價稅和所得稅率調高、國民年金和勞保的老年給付被停止、喪失投票權等權益受損的情況。

民政處表示，為了避免民眾權益受損，經過財政部、勞動部、衛福部等中央相關單位研商後，在基於保障民眾權益之下，分別就地價稅、綜所稅、國民年金給付、勞保老年給付、健保給予彈性措施。

今年度的地價稅率只要9月22日以前有本人、配偶或直系親屬，於該自用住宅設有戶籍，即可申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅；明年度則需2022年 9 月 22日前完成本人、配偶或直系親屬設籍並提出申請，經地方稅稽徵機關核准者，才可適用自用住宅用地的地價稅率。

個人綜合所得稅部分，非居住在境內者，則採就源扣繳，由扣繳義務單位就每筆收入先行扣繳所得稅，無須再申報。

國民年金給付與勞保老年給付若因戶籍遷出而被停止，可檢送經駐外館處驗證身分或居住相關證明文件，由勞工保險局審核通過後，就可續領；而如果是因為準備文件不及，導致無法於停止給付當月提出申請，申請審核過後仍可追溯續領。

健保方面，雖戶籍被強制遷出就會退保，但只要戶籍遷出後2年內，回國馬上復籍，就可立即加保，不用等6個月。

今年因有公民投票，在投票權部分，依照全民投票法規定，仍必須在2 月 28 日前於國內設有戶籍者，才具有全國性公民投票權。