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別成為第2個鄭文燦？黃偉哲推美食「身材」成質詢話題

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
桃園市長鄭文燦（右）去年7月率隊到台南，與台南市長黃偉哲（左）合體共同行銷兩地觀光。圖／擷取自台南市政府網站
桃園市長鄭文燦（右）去年7月率隊到台南，與台南市長黃偉哲（左）合體共同行銷兩地觀光。圖／擷取自台南市政府網站

台南市小吃聞名，被譽為美食之都，台南市長黃偉哲常在臉書稱台南為「全糖市」、自己是「全糖市長」，常親自示範吃美食，不過國民黨台南市議員王家貞今在議會質詢時肯定市長認真，但身為市府化妝師的新聞處應提醒黃偉哲「注意身材」，別成為「第二個鄭文燦」，畢竟主要執政者的健康是市民重要的事。新聞處長蘇恩恩回應，會轉達給市長。

今天台南市政府新聞處、文化局赴議會業務報告，王家貞在質詢時說，台南美食太誘人，黃偉哲認真行銷「身先士卒」，無論在記者會、推廣會、臉書等都可以看到他親自做各種美食示範，大家都能感受到市長的親民，但市長身材一天比一天有「長進」，應注意身材，「不要讓偉哲市長在身材方面成為第二個鄭文燦」，因為任何元首、主要執政者的健康對市民來說是非常重要的事。

民進黨議員呂維胤說，市長致力推動美食，從他的身材可以看到比較重視美食的推廣，但對於運動的發展較失衡，有空要多去運動，他可以帶市長去打壘球。

黃偉哲常在臉書自稱「全糖市長」，並自嘲當台南市長變胖是「職災」，日前在臉書拍影片行銷台南特色麵、罐頭等成功吸引大批消費者購買，在各種農產品推廣會上也會親自品嘗，王家貞認為黃的認真「大家都看得見」。蘇恩恩說，會再將議員的建議轉達給市長知道。

桃園市長鄭文燦（左）去年7月率隊到台南，與台南市長黃偉哲（右）合體共同行銷兩地觀光。圖／擷取自台南市政府網站
桃園市長鄭文燦（左）去年7月率隊到台南，與台南市長黃偉哲（右）合體共同行銷兩地觀光。圖／擷取自台南市政府網站

黃偉哲 鄭文燦

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