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拱天宮深夜開爐 白沙屯媽年度進香圓滿落幕

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點「開爐」，宮裡宮外聚集大批香客，宮前道路滿滿人潮擠得水洩不通。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點「開爐」，宮裡宮外聚集大批香客，宮前道路滿滿人潮擠得水洩不通。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天深夜11點舉行「開爐」儀式，白沙屯媽今年往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」，代表一年的進香任務告一段落；開爐儀式吸引大批信徒前來，拱天宮裡裡外外都是人潮，熱鬧有如不夜城，雖然香客人潮滿滿，但香火合爐過程井然有序，香客排隊等待過爐，讓觀看直播的網友盛讚「好感動！真的是優質的香燈腳」。

開爐儀式昨天深夜11點展開，值年爐主及拱天宮管理委員會人員共同向媽祖婆上香後，白沙屯媽神房的紅布縵緩緩揭開，在鐘鼓齊鳴及信徒「進喔」熱情呼聲中，今年從北港朝天宮刈火取回的萬年香火從神房中取出，由值年爐主逐一倒入拱天宮各個香爐「合爐」，象徵香火綿延不絕，頭旗也收回擺放在媽祖神房內，象徵今年進香任務圓滿告終，信眾在儀式後排隊輪流持香在大殿香爐上過爐，祈求合家平安。

苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點多「開爐」，白沙屯媽今年往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」。圖／白沙屯媽祖婆網站提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜11點多「開爐」，白沙屯媽今年往北港進香刈火帶回的萬年香火圓滿「合爐」。圖／白沙屯媽祖婆網站提供

北港朝天宮 白沙屯 媽祖

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