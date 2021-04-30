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連2天降雨為新竹水庫進帳已50萬噸 預估最終將破百萬噸

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
頭前溪上游的上坪溪水勢加大，上坪攔河堰流入引水道的水量也明顯增加。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪上游的上坪溪水勢加大，上坪攔河堰流入引水道的水量也明顯增加。記者巫鴻瑋／攝影

新竹地區歷經前2天降雨天氣在今天放晴，據水利署資料，新竹寶山及寶二水庫集水區2天累積雨量破64毫米，更已經為水庫蓄水量帶來50萬噸蓄水進帳，寶二水庫蓄水率也強勢反彈，從接近呆水位回到5.8%水準，北水局更預估未來幾天水庫入流量將會持續，紓緩旱情。

水利署北水局表示，寶山及寶二水庫的蓄水率與降雨前相比，至少上升7個百分點，目前已有50萬噸原水進帳，在未來幾天從上游的上坪攔河堰還會持續有水入流，預計能再增加70萬噸原水。

從上坪攔河堰觀察，原本幾乎無水流動的河床，經過2天降雨明顯水流加大，攔河堰也持續有水流入，水利署就預估這波降雨已為新竹地區帶來120萬噸的總降雨效益，不少新竹民眾也表示終於能鬆口氣，暫時不用擔心新竹會進入供五停二狀態。

頭前溪上游的上坪溪水勢加大，上坪攔河堰流入引水道的水量也明顯增加。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪上游的上坪溪水勢加大，上坪攔河堰流入引水道的水量也明顯增加。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 水庫 水利署

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