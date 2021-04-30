連2天降雨為新竹水庫進帳已50萬噸 預估最終將破百萬噸

新竹地區歷經前2天降雨天氣在今天放晴，據水利署資料，新竹寶山及寶二水庫集水區2天累積雨量破64毫米，更已經為水庫蓄水量帶來50萬噸蓄水進帳，寶二水庫蓄水率也強勢反彈，從接近呆水位回到5.8%水準，北水局更預估未來幾天水庫入流量將會持續，紓緩旱情。

水利署北水局表示，寶山及寶二水庫的蓄水率與降雨前相比，至少上升7個百分點，目前已有50萬噸原水進帳，在未來幾天從上游的上坪攔河堰還會持續有水入流，預計能再增加70萬噸原水。