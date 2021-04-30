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湖口高中連2年獲體育績優學校 將添購重訓器材強化訓練

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
湖口高中射箭隊訓練情況，校方也表示會持續完善體育班設備。圖／湖口高中提供
湖口高中射箭隊訓練情況，校方也表示會持續完善體育班設備。圖／湖口高中提供

新竹縣立湖口高級中學體育班參加今年度教育部體育署獎勵學校體育績優團體及個人評選，獲得績優體育班的榮耀，更獲體育署頒發150萬元面額大支票，校長張華堂表示已規畫將獎金運用在改善體育班訓練空間及購置重量訓練器材上，打好體育班基礎。

湖口高中體育班設有田徑隊、跆拳道隊及射箭隊，70位學生來自全國各縣市，2017年獲得教育部體育署高中組體育績優學校獎，2020年得到體育署高級中等以下學校績效優良體育班，獲150萬元獎勵金，今年再度連莊，和全國其它40所學校體育班一同入選。

校長張華堂表示，學校體育班的課程與教學、活動及訓練、比賽及相關運動志工服務等等的努力持續獲得肯定，也預計將獎金運用在改善體育班訓練空間及購置重量訓練器材上，校方也會持續重視完善體育專業設備和學生生活輔導。

體育績優學校是由受評學校，符合體育班成立滿3個學年、配有專任運動教練，再依時程規定完成自評，並被地方政府評鑑為優良等多項要件，通過體育署實地訪視，才有機會獲選；湖口高中去年參加全國中等學校運動會也獲得4金4銀7銅的佳績。

體育 教育部 新竹

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